Kocaeli'de kamu-üniversite-sanayi buluşması: Ortak akıl ulusal politikaya dönüşecek

Vali Aktaş: "Hep birlikte hareket etmek zorundayız"

Kocaeli'nin 45 milyar doları aşan ihracat hacmini ve 81 ilin vatandaşını istihdam eden yapısını vurgulayan Vali İlhami Aktaş, dönüşümün zorunluluğunu güçlü bir çağrıyla dile getirdi: "Kocaeli, üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biridir. Dünyada yaşanan krizler, savaşlar ve ekonomik dalgalanmalar üretim süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Daha güçlü bir üretim altyapısı, daha yüksek katma değer ve sürdürülebilir bir sanayi için hep birlikte hareket etmek zorundayız. Aksi halde gelecekte rekabet gücümüzü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz."

Rektör Cantürk: İkiz dönüşüm zorunlu, OSB'ler bu dönüşümün kritik aktörü

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, OSB'lerin Türkiye'de planlı sanayileşmenin temel unsuru olduğunu belirterek yapısal sorunları masaya yatırdı.

Cantürk, "OSB'lerin en önemli sorunu kurumsallaşma eksikliği, koordinasyon yetersizliği ve kaynak sıkıntısı. Bu sorunlar çözülmeden sürdürülebilir büyüme mümkün değil." Cantürk, yeşil ve dijital dönüşümün birbirinden koparılamayacağını da vurguladı: "Bugün sadece üretim kapasitesini değil, aynı zamanda yeşil ve dijital dönüşümü —yani ikiz dönüşümü— de ele alıyoruz. Organize sanayi bölgeleri bu dönüşümün en kritik aktörleri arasında yer alıyor." dedi.

Rektör, çalıştayların artık bir gelenek haline geldiğini de aktararak, "Aralık ayında mesleki eğitim çalıştayı gerçekleştirdik, Mayıs'ta yapay zeka ve etki çalıştayını düzenliyoruz. Bu çalıştaylardan çıkan sonuçları paydaşlarımızla paylaşacağız. Çıktıların hem şehrimize hem de ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Baraçlı: OSB’lerde Dönüşümün Anahtarı Veri Ekosistemi ve Yetkin İnsan Kaynağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, organize sanayi bölgelerinin geleceğinde veri temelli yönetim anlayışı ile nitelikli insan kaynağının belirleyici rol oynayacağını vurguladı. Yapay zekâ çağında verinin stratejik bir değer haline geldiğine dikkat çeken Baraçlı, OSB’lerde güçlü ve entegre veri altyapılarının kurulmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Dönüşüm sürecinin yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda çevresel ve beşerî boyutlarıyla ele alınması gerektiğini belirten Baraçlı, karbon emisyonlarının azaltılması, üretimde verimlilik artışı ve sürdürülebilirlik hedeflerinin birlikte yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu sürecin merkezinde insanın yer aldığını vurgulayan Baraçlı, OSB’ler bünyesinde kurulacak yetkinlik akademileriyle çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması ve üniversite-sanayi iş birliğinin daha güçlü ve sahaya entegre bir yapıya kavuşturulmasının kritik olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Soylu: Çıktıları somut eylemlere dönüştürmeyi hedefliyoruz

Çalıştayın koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu, organizasyonun hem yerel hem de ulusal bir vizyon taşıdığını ifade ederek şunları söyledi:

"Kocaeli, 14 organize sanayi bölgesiyle Türkiye ekonomisinin dinamizmini sürdürmeye devam ediyor. Bugün burada, yeşil dönüşümden dijitalleşmeye kadar geniş bir perspektifte sanayimizin geleceğini birlikte şekillendirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Ortak akıl üretmeyi ve çıktıları somut eylemlere dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Yeşil, dijital ve beşeri: Üç kanat, tek hedef

Çalıştayda yedi tematik masa eş zamanlı çalıştı. Altyapı ve enerji verimliliğinden yapay zeka destekli üretime, finansman modellerinden OSB yönetişimine, işgücü yetkinleştirmeden kriz yönetimine kadar geniş bir gündem masaya taşındı. Masaların ortak paydası; yeşil, dijital ve beşeri dönüşümün birbirini tamamlayan üç sacayağı olduğu tespitiydi.