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İSTANBUL

Gazeteci-yazar Osman Akkuşak son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, son yolculuğuna uğurlandı. Eğitimci yönünün yanı sıra bini aşkın makale ve incelemeye de imza atan usta yazarın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Haber Merkezi AA
Osman Akkuşak, için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Osman Akkuşak, için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla tanınan usta gazeteci ve yazar Osman Akkuşak, için Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, cenaze namazı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada "Osman Akkuşak kültür dünyamızın, basın dünyamızın, eğitim dünyamızın hafızasıydı. Bu hafızayı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz." dedi.

Akkuşak'ın her yaştan insanla kolayca dost olabilen, birikimlerini, hatıralarını onlarla paylaşmaktan mutluluk duyan ve katıldığı sohbet meclislerine neşe katan bir değer olduğunu anlatan Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Osman Akkuşak'ın yakın dönem Türkiye tarihinin usta edebiyatçılarına dair çok özgün hatıraları vardı. Maalesef bu hatıralar kendisiyle birlikte toprağa gitti. Hayattayken binlerce yazı kalemi almasına rağmen bunları kitaplaştırmak noktasında hep çekimser kaldı. İnşallah bundan sonra kendisini sevenlerin, özellikle yayıncı dostlarımızın bu yazıları derleyerek editöryal süzgeçten geçirerek kitaplaştırması hem onun aziz hatırasının yaşatılması hem de değerli fikirlerinin gelecek nesillere taşınması anlamında önemli bir hizmet olacaktır.

Osman Akkuşak garip yaşadı garip göçtü. Son yıllarda Pendik'te Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını sürdürüyordu. TYB İstanbul Şubesi olarak ziyaretlerimizi devam ettirdik. Her ziyaretimizde büyük memnuniyet duyduğunu ifade ediyordu."

Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
FOTOĞRAF 9
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Kütahya'nın Emet ilçesinde doğan Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında yazı kaleme aldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın neşriyat işlerinde görev alan Akkuşak, İlim ve Sanat Bürosu Başkanlığı, Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu'nda çalıştı.
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Türkiye Edebiyat Cemiyeti'nin kurucu üyesi ve genel sekreteri olarak hizmet eden Osman Akkuşak, Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nin ikinci başkanlığını yaptı.
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Süratli Öğretmen Kılavuzu isimli eseri 1966 yılında neşredildi. Yayına hazır eserleri arasında Türk Edebiyatı Tarihi, Atasözleri, Emet Destanı (piyes), Kompozisyon Kitabı, Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü ve Osmanlıca Türkçe Lügat bulunmaktadır.
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Yazıya adanmış bir hayat: Osman Akkuşak
Yeni Şafak gazetesinin emektar yazarlarından Osman Akkuşak, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yazı hayatına 1952 yılında başlayan Akkuşan, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi, lise müdürlükleri yaptı ve bin 400 civarında makale ve inceleme yayınladı.


"Osman Akkuşak'ın adı yaşatılmalı"

Yeni Şafak gazetesinin usta yazara vefa gösterdiğinin altını çizen Bıyıklı, "Hayattayken Yeni Şafak ona bir aile oldu ve hayatının son anına kadar da yazılarının istediği şekilde yayınlanması noktasında ona güzel bir imkan sundu." diye konuştu.

Osman Akkuşak adının kütüphane, okul, kültür merkezi gibi yerlere verilerek aziz hatırasının yaşatılmasının gerekliliğini dile getiren Bıyıklı, "Akkuşak sadece sıradan bir yazar ya da kalem erbabı değil aynı zamanda kadim kültürün taşıyıcı ve devam ettiricilerindendi. Osman amca Türkçesiyle, hitabetiyle, konuşmasıyla ve İstanbul kültürünü şahsında yaşamasıyla tam bir Osmanlı beyefendisiydi, İstanbul beyefendisiydi." değerlendirmesini yaptı.

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"Milli eğitim tarihine ve basına büyük hizmetleri geçti"

Kültür tarihçisi ve yazar Dursun Gürlek, "Osman Akkuşak ağabeyimiz son İstanbul efendilerinden biriydi. Milli eğitimden gelmiş, aynı zamanda köşe yazarlığı da yapan çok önemli bir şahsiyetti, Allah rahmet eylesin." dedi.

Akkuşak'ın hem milli eğitim tarihine hem de basına büyük hizmetleri geçen, eşi benzeri az bulunan insanlardan biri olduğunu belirten Gürlek, şunları söyledi:

"Bu hizmetlerinden dolayı hayırla anılacak bir insandır. Malum Peygamber Efendimizin de bu konuda hadisi var, 'İnsan öldükten sonra dünya ile alakası kesilir ama 3 sınıf insanın kesilmez, onlar eser bırakan insanlar.' buyuruyor. Osman ağabey gerek yetiştirdiği öğrencileriyle gerek yazdığı yazılardan istifade eden okuyucularıyla gerçekten hayırlı hizmetlere imza attı. Bu demektir ki Osman ağabey fani dünyadan ayrılsa dahi bıraktığı eserleriyle ikinci ömrünü yaşayacak. Ne mutlu ona, ikinci ömrünü yaşayanlara ne mutlu. Osman Akkuşak beyefendi işte böyle bahtiyar insanlardan biriydi mekanı cennet olsun."

Usta yazarın sohbetlerine katıldığını ve aralarında özel sohbetlerin de olduğunu dile getiren Gürlek, "Son zamana kadar yazılarımı okur, arar, tebrik ederdi. Yeni Şafak gazetesinde yazıyordu. Bazen bana 'Dursuncuğum keşke sen de yazsan.' derdi. Şimdi ben de Yeni Şafak'ta yazıyorum." şeklinde konuştu.

Gürlek, Akkuşak'ın yazılarından ilgi alanına girenleri kesip sakladığını ve halen arşivinde Osman Akkuşak imzasını taşıyan çok sayıda yazı bulunduğunu sözlerine ekledi.

Cenaze namazına Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Albayrak, Nuri Albayrak ve Kazım Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, Gerçek Hayat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Can Kemal Özer, Medya Sanat Merkezi (MSM) Başkanı İsmail Halis, Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Türk Ocakları İstanbul Şubesi Başkanı Cezmi Bayram, yazarlar Muzaffer Doğan, Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Kot ve Mekki Yassıkaya'nın yanı sıra kültür, edebiyat ve medya dünyasından pek çok isim katıldı.

Osman Akkuşak'ın cenazesi, Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.

Osman Akkuşak kimdir?

Kütahya'da 20 Ağustos 1931 tarihinde dünyaya gelen Osman Akkuşak, çeşitli liselerde edebiyat dersleri verdi ve lise müdürlüğü yaptı. Usta yazar, bir dönem Milli Eğitim Bakanlığının "İlim ve Sanat Eserleri Bürosu" başkanlığı görevini üstlendi.

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünü de yapan Akkuşak, ayrıca Devlet Kitapları Müdürlüğü ve Çağdaş Türk Yazarları Komisyonu, Türkiye Edebiyat Cemiyeti ile Türk Dilini Koruma ve Geliştirme Cemiyeti'nde çeşitli görevlerde bulundu.

Bini aşkın makale ve incelemeye imza atan Akkuşak, yazı hayatına ise 1952 yılında başladı. Akkuşak'ın yazıları "İstanbul Ekspres", "Son Telgraf", "Adalet", "Zafer", "Dünya", "Tercüman", "Son Havadis", "Zaman", "Güneş", "Ortadoğu", "Yeni Şafak" ve "Türkiye" gazetelerinde okurlarla buluştu.

Akkuşak'ın "Süratli Öğretmen Kılavuzu" isimli eseri 1966 yılında yayınlanırken, yayına hazır eserleri arasında ise "Türk Edebiyatı Tarihi", "Atasözleri", "Emet Destanı" (piyes), "Kompozisyon kitabı", "Batı Dillerinden Gelen Kelimeler Sözlüğü" ve "Osmanlıca -Türkçe Sözlük" çalışması bulunuyor.

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