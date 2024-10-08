Gazi Anadolu Lisesi’nden dijital dil öğretimine yeni bir bakış

Öğretmen ve eğitimcilere, dijital dil öğretiminde öğrenciler arası sosyal etkileşimi geliştirecek interaktif öğrenme deneyimleri oluşturma konusunda rehber olmak amacıyla tasarlanan SIDLE projesi adım adım hayata geçiriliyor. Türkiye ayağı Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nin öncülüğünde yürütülen proje, okulun Bilişim Teknolojileri ve İngilizce öğretmenlerinin desteğiyle sürdürülüyor. 2025 yılında tamamlanması planlanan proje, sosyal etkileşimli dijital etkinliklerle öğrencilere daha etkili bir öğrenme imkânı ve küresel alanda rekabet şansı sunuyor.
Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi, Erasmus+KA220 Okul Eğitimi’nde işbirliği ortaklıkları programı kapsamında yürüttüğü SIDLE (Social Interaction in Digital Language Environment) projesinin birinci yılını tamamlamak üzere.
Eğitimci ve öğretmenlere yeni bir bakış açısı kazandırarak öğrencilere dijital yeterlilikler kazandırmak, onların dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası kültürel anlayışlarını artırmak amacıyla tasarlanan SIDLE projesi, öğretmenlere interaktif ve ilgi çekici sosyal içerikli dijital dil öğrenme deneyimleri oluşturma imkânı sunarken, öğrencilere etkili dijital öğrenme materyalleri geliştirilecek, uluslararası öğrenme ortamları oluşturuyor.
Türkiye ayağı Küçükçekmece Gazi Anadolu Lisesi’nin Bilişim Teknolojileri ve İngilizce öğretmenlerinin desteğiyle yürütülen projenin üçüncü toplantısı Yunanistan’ın Girit adasında yapıldı. Üye ülkelerin deneyimlerinin paylaşıldığı toplantıda, iş süreçlerinin ve etkinliklerin planlanması, eğitim stratejilerinin oluşturulması konularında fikir teatisinde bulunuldu.
DAHA ETKİLİ ÖĞRENME İMKANI
2025 yılında tamamlanması planlanan SIDLE projesi, sosyal etkileşimi hedefleyen dijital etkinliklerle öğrencilere daha etkili bir öğrenme imkânı sunmayı hedefleniyor. Bulgaristan’ın koordinatörlüğünde yürütülen projede Türkiye’nin yanı sıra, Norveç, İtalya ve Yunanistan bulunuyor. Öğretmenlere interaktif ve ilgi çekici sosyal içerikli dijital dil öğrenme deneyimleri oluşturmaları için gerekli araçları ve stratejileri sunmayı hedefleyen SIDLE Projesi, özellikle yabancı dil derslerinde öğretmenleri sosyal etkileşime yönlendirerek teknoloji destekli ve etkinlik odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor. Proje ile ayrıca, öğretmen ve eğitimcilere 5 mikro eğitim modülünden oluşan bir e-kurs ile eğitim içeriklerinin bütün ortak ülke dillerinde kullanılabileceği bir platform oluşturulması planlanıyor.