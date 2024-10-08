Gazi Anadolu Lisesi’nden dijital dil öğretimine yeni bir bakış

Eğitimci ve öğretmenlere yeni bir bakış açısı kazandırarak öğrencilere dijital yeterlilikler kazandırmak, onların dil becerilerini geliştirmek ve uluslararası kültürel anlayışlarını artırmak amacıyla tasarlanan SIDLE projesi, öğretmenlere interaktif ve ilgi çekici sosyal içerikli dijital dil öğrenme deneyimleri oluşturma imkânı sunarken, öğrencilere etkili dijital öğrenme materyalleri geliştirilecek, uluslararası öğrenme ortamları oluşturuyor.

2025 yılında tamamlanması planlanan SIDLE projesi, sosyal etkileşimi hedefleyen dijital etkinliklerle öğrencilere daha etkili bir öğrenme imkânı sunmayı hedefleniyor. Bulgaristan’ın koordinatörlüğünde yürütülen projede Türkiye’nin yanı sıra, Norveç, İtalya ve Yunanistan bulunuyor. Öğretmenlere interaktif ve ilgi çekici sosyal içerikli dijital dil öğrenme deneyimleri oluşturmaları için gerekli araçları ve stratejileri sunmayı hedefleyen SIDLE Projesi, özellikle yabancı dil derslerinde öğretmenleri sosyal etkileşime yönlendirerek teknoloji destekli ve etkinlik odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi hedefliyor. Proje ile ayrıca, öğretmen ve eğitimcilere 5 mikro eğitim modülünden oluşan bir e-kurs ile eğitim içeriklerinin bütün ortak ülke dillerinde kullanılabileceği bir platform oluşturulması planlanıyor.