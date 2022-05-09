Gaziantep zor günde kardeşini unutmadı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaşta yaşanan yıkımdan etkilenen Kharkiv halkı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle çocuk, kadın ve engelli gruplarının yaşadığı zorlukların giderilmesi için yeni yardım TIR’ını Ukrayna’nın Kharkiv şehrine gitmesi için hazırladı. Başkan Fatma Şahin, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu ifade ederek, “Savaşın en büyük mağdurları çocuklar, kadınlar, engelliler yani tüm dezavantajlı grupların yanında olmaya çalışıyoruz. Kardeş şehrimiz Kharkiv bu kaosta çok zorluklar yaşıyor. Kardeşlik iyi günde kötü günde bir arada olmaktır” dedi.

GIDA TIR’I YOLA ÇIKTI

Açıklamasının devamında bölgede yaşanan ihtiyaçlar konusunda kardeş şehir Kharkiv’in ilgili makamlarıyla iletişime geçildiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı; “Özellikle sağlık, çocuk bezi gibi malzemeleri üzerinde durdular. Organize sanayimiz bu konuda çok güçlü ve hayırsever. Onların desteği ve bizim destek sistemimizle TIR’larımızı göndermiştik. Şimdi de gıdayla ilgili yaptığımız paketleri kardeş şehrimize gönderiyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”