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Gündem Gaziosmanpaşada 4 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü

İstanbul'da Gaziosmanpaşa 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri evi yanan komşularına yardım etmek için sokağa döküldü. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, yanan daire kullanılmaz hale geldi.

Haber Merkezi DHA
Mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi.
Mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi Güldemet Sokakta bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede sabah saat 05.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri hem yardıma koştu hem de itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti. Bu sırada mahalleli yangını korku dolu gözlerle izledi.

Bazı mahalle sakinleri ise alevlerin kendi dairesine sıçrama ihtimali üzerine panik yaşadığı görüldü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından daire kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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