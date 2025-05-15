Gazze'de yüreklere su serpecek haberler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, “Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Meşru ve makbul yollar varken, başka yol aramak sadece akıl dışı değil, zamanın ruhuna da aykırıdır. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez” dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda tarihi açıklamalar yapan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefine ilişkin, “Herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.





YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK

Terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasını kritik bir adım olarak niteleyen Erdoğan şöyle devam etti: “‘Terörsüz Türkiye’ çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız.

Bu safha, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı, aynı ortak geleceğe doğru yürüyüşümüzü güçlendirme safhasıdır. Bu safha, 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır. Bu safha, demokrasimizin serpilmesine

ket vuran büyük bir engelden kurtulma safhasıdır. Şunu burada gururla ifade etmek isterim: Türkiye Cumhuriyeti, kendi meselesini kendi devletinin, kendi siyasi kurumlarının, kendi vatandaşlarının iradesiyle çözebilme kabiliyetine sahip olduğunu

dosta, düşmana göstermiştir.”





SURİYE VE AVRUPA KOLLARINA FESİH ÇAĞRISI

“Örgüt aldığı kararla, bizim milletimizle zaten yaptığımız ortak yaşam ve ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır” ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu gerçekleri görüp, fesih ve silah bırakma sürecine katılmaları hayati öneme sahiptir. Avrupa’daki ve dünyanın diğer yerlerindeki örgüte müzahir lobileri, artık Türkiye karşıtı faaliyetler yerine, ülkemizin yanında görmek istiyoruz. Türkiye’nin adının terörle değil; teknolojiyle, kültürle, sanatla, demokratik ve insani gelişim standartlarının yükselişiyle anılmasını arzu ediyoruz. Şayet gelinen nokta, önemli bir başarı ise, bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır.”





BAHÇELİ, DEM VE ÖZEL’E TEŞEKKÜR

Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bu vesileyle ‘Terörsüz Türkiye’ gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini ve fedakarlığını yakinen bildiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye hassaten şükranlarımızı ifade ediyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti içerisinde sürece büyük destek veren merhum İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere, sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm isimlere, eş başkanlara, tüm siyasetçilere millet adına teşekkür ederek, “Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de aynen sürdürülmesini bekliyoruz” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve diğer siyasi parti yöneticilerine, bu süreçte sergiledikleri yapıcı tutum için takdirlerini sunduklarını belirtti.





MİT TAKİBİNİ YAPACAK

Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin verdiği imkanların sürecin bugüne kadar sorunsuz bir şekilde gelmesine hayati katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti: “Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde, artık kalan hususları konuşmak, görüşmek, ilerletmek siyasetin işi haline gelecektir. Dolayısıyla herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, umitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz.”





BÖLGEYE YATIRIM DAVETİ

Yatırımcılara çağrıda bulunan Erdoğan, “Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum. Terör sebebiyle 40 yıldır ülkemize kullandırılmayan kaynakları harekete geçirmeye zaten başlamıştık. Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Tekstilden makineye, sanayinin tüm alanlarında yeni tesislerin inşasını teşvik edecek, destek vereceğiz” diye konuştu.





VERİMLİ TARIM PROJELERİ YOLDA

Erdoğan, tarihi ve tabii güzellikleriyle eşsiz hazinelere sahip bölgeyi, turizmin en gözde destinasyonu haline getireceklerini belirtti. Güneydoğu’nun mümbit topraklarını, sulamadan tohuma, her alanda verimli tarım projeleriyle buluşturacaklarını, gıda sektöründeki küresel liderliklerini pekiştireceklerini vurgulayan Erdoğan, gençleri ve kadınları sosyal ve ekonomik gelişmenin öncü aktörleri haline getireceklerini ifade etti.





YENİ BİR DÖNEM BİZİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor. Tüm bunları hayata geçirmek için gereken planlamalara, çalışmalara, hazırlıklara şimdiden başladık. İnşallah bu tarihi fırsat, küçük hesaplar veya uluslararası ayak oyunlarıyla heba edilmeden, samimi bir iklimde tekemmül eder. Biz, ‘Terörsüz Türkiye’ menziline varılması için kararlı, sabırlı, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz.”





TUZU KURULARA ACIYARAK BAKIYORUZ

Örgütün fesih ve silah bırakma kararı sonrasında vatandaşların sevincini paylaşmak yerine ekranlarda karalar bağlayanları geride bırakıp istikbale hep birlikte yürüyeceklerini belirten Erdoğan şunları dile getirdi: “40 yıl boyunca ödenen ağır bedeller ortadayken, ‘Örgütün silah bırakmasından bana ne’ diyen tuzu kurulara ise sadece acıyarak bakıyoruz, onlara da Allah’tan basiret ve feraset diliyoruz.”





3 senelik vakit kaldı

Dün 75 senelik demokrasi yolculuğunun kilometre taşlarından biri 14 Mayıs 2023 seçimlerinin de ikinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Erdoğan şunları söyledi: “Önümüzde, millete meydanlarda verdiğimiz sözleri yerine getirebilmemiz için en fazla 3 senelik vakit var. Sayılı günlerin çabuk geçeceğinin farkındayız. Bu süreyi en verimli şekilde değerlendirerek, Türkiye Yüzyılı’nın inşasında hedeflediğimiz yere ulaşmayı arzu ediyoruz.”





Türkiye yardımı aranan ülke

Erdoğan, “Bölgemiz ve ötesinde barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz Türkiye’dir” dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, “Bu görüşmemizin altında yatan neydi? Özellikle bölge barışını nasıl daha güçlü hale getirebiliriz, buydu” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin sahip olduğu binlerce yıllık devlet tecrübesi, güçlü siyasi liderliği ve yetişmiş diplomatlarıyla bu alanda istisnai bir konumda olduğunu belirtti.





Gazze’den müjde gelebilir

Son günlerde baş döndürücü bir hal alan diplomasi trafiğinde de bunu başarmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Bu vesileyle geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, dün Suudi Arabistan’da ‘Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını’ açıklayan Amerikan Başkanı Sayın Trump’a buradan tekrar teşekkür ediyorum. Gazze’de, artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump’ın desteğine güveniyorum. İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz.”





Yerel yönetimlerde reform zorunluluk

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Meclis’te temsil edilen siyasi partilerimize, milletin hizmet beklentisini karşılayacak daha etkin bir yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz” dedi. İlk etapta belediye hizmetlerine büyük ivme kazandıran sistemin, bir süre sonra, önceden öngörülemeyen sorunların, kaçakların, kötü niyetli organizasyonların aracı haline geldiğini söyleyen Erdoğan, “Eser ve hizmet üretimini hızlandırmak için verilen kimi yetkiler, art niyetli belediye yöneticilerinin elinde gayrı meşru kazançların, çıkarların, hesapların, kariyer planlarının vasıtasına dönüştü” değerlendirmesinde bulundu.





YETKİ KARMAŞASI VAR

Merkezi yönetim kurumu, büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyesi arasındaki yetki karmaşasının bir örneğinin kentsel dönüşüm çalışmaları olduğunu dile getiren Erdoğan, yetkilerin netleştirilmesinin, görevini yerine getirmeyenlerle ilgili zorlayıcı veya devredici düzenlemelere gidilmesinin şart olduğunu ifade etti.





IBB’deki çete uluslararası ölçekte

İmardan kültür-sanat etkinliklerine, sosyal desteklerden sportif faaliyetlere kadar pek çok alanda patlak veren yolsuzluk, usulsüzlük, israf, kayırma, yasa dışı oluşumlara kaynak aktarma şikayetlerinin giderek çoğaldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum, hem kamu kaynaklarının yağmalanmasıyla hem belediyeye işi düşenlerin adeta haraca bağlanmasıyla hem de vatandaşımıza hak ettiği hizmetlerin yeterince götürülememesiyle sonuçlandı. Şurası çok önemli; İstanbul’da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.”





ÜLKE GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR

“Öyle ki yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. Çünkü bu karanlık organizasyon, İstanbul’la sınırlı kalmamış, ülkedeki pek çok belediyeyi, kurumu, kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının, bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya, kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor. Tüm bunlara yol veren sebep ise mahalli idareler, daha doğrusu belediye yönetimlerinde baş gösteren yozlaşmadır, sistemde açılan gediklerdir, denetim mekanizmalarının yeterince etkin işletilememesidir.”





SORUN PARTİ DEĞİL SİSTEM SORUNU

Bu yozlaşmanın, hemen hemen tüm belediyelerde görüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, “Dolayısıyla, bu konudaki yaklaşımımız kesinlikle parti odaklı değil, tamamen sistem merkezlidir. Geldiğimiz noktada, yerel yönetimler ve bu çerçevede belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir” diye konuştu.





Güven mektubunu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Külliye'deki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Erdoğan hatıra fotoğrafı çektirdiği elçilerle ayrı ayrı da görüştü.



