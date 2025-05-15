Erdoğan inanılmaz bir lider

NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı için geldiği Antalya'da değerlendirmelerde bulundu. Son birkaç haftada Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin ilerlediğine işaret eden Mark Rutte, 10 Mayıs'ta Türkiye'nin de katılımıyla çevrim içi düzenlenen Ukrayna gündemli Gönüllüler Koalisyonu toplantısına işaret etti. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın taraflar arasındaki ‘çözümsüzlük’ halini ortadan kaldırdığını dile getirerek, "Adım adım Ukrayna'yı kalıcı barışın olduğu bir yere getirmeliyiz" diye konuştu. İstanbul Barış Müzakereleri'ne ilişkin "Önümüzdeki 24-48 saat içinde ne olacağına karar vermek zor" diyen Rutte, gelecek

10-15 günün Ukrayna meselesini daha iyi bir konuma taşımak için önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. ABD hükümeti ile Türkiye'nin müzakerelerdeki rolüne dikkati çeken Rutte, "Türkiye, birçok cephede NATO içinde devasa bir rol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı. Rutte, Erdoğan ile savunma harcamaları, savunma sanayii ve Ukrayna gibi birçok meseleyi istişare ettiklerini paylaşarak, görüşmenin oldukça iyi geçtiğini belirtti.





SİLAH SATIŞINDA KISITLAMAYA GEREK YOK

Türkiye'deki savunma sanayiinin oldukça gelişmiş olduğuna dikkati çeken Rutte, "Türk savunma sanayii tüm ittifak için çok önemli. (Texas'ta mühimmat üreten fabrikalar) Türkiye'deki şirketlerle yakın iş birliği olmadan bunu yapamazlardı" ifadesini kullanarak, bunun Türkiye'deki irili ufaklı binlerce savunma şirketi arasında sadece bir örnek olduğunu dile getirdi. Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katıldığı bir basın konferansında Türkiye'ye Eurofighter satışı için yapıcı konuşmalar yapmasına ilişkin soruyu yanıtlayarak şöyle konuştu: "Bir müttefikten diğerine silah satışında müttefikleri, kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum. İttifak içinde bu olmamalı."

Rutte, son olarak "Lahey'deki NATO Zirvesi'nin bir sıçrama ve büyük bir başarı olacağına, NATO'nun, dünyadaki kolektif gücünü ve kendini savunmaya hazır olduğunu Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteğiyle göstereceğine eminim" dedi ve Ukrayna ya da bir başkasına NATO üyeliği sözü vermediklerinin altını çizdi.





NATO’nun gündemi Avrupa’nın güvenliği

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Antalya’da başladı. İki gün sürecek zirve, pek çok ilke sahne olurken yoğun ikili görüşme trafiğiyle de dikkat çekiyor. Ana gündem maddeleri arasında Ukrayna-Rusya savaşı, Suriye’deki yeni süreç ve bölgesel-küresel gelişmeler yer alıyor. Toplantıya 26 ülkenin dışişleri bakanları katılırken, 5 ülke daha farklı düzeylerde temsil ediliyor. Diplomatik kaynaklar, Antalya’daki buluşmanın yalnızca bugüne değil, geleceğe de ışık tuttuğuna dikkat çekerek, “Bundan tam 10 yıl önce, 2015 Mayıs’ında da Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya’da ağırlamıştık. Önümüzdeki yıl ise Türkiye, bir ilke imza atarak NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bugünkü toplantı, 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde Lahey’de düzenlenecek NATO Zirvesi’nin hazırlıkları açısından da özel bir önem taşıyor” bilgisini paylaştı. Toplantıda Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği, transatlantik külfet paylaşımı, savunma harcamalarının artırılması ve Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklar öne çıktı.





BAKANLAR ANTALYA'DA BULUŞTU

Riyad’daki Trump-Salman ve Şara zirvesi dünya gündemindeyken, Trump ile Şara’nın dışişleri bakanları da Antalya’da bir araya geliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani arasında gerçekleşecek görüşme, iki isim arasındaki ilk yüz yüze temas olacak. Diplomatik kaynaklara göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye bir şansı hak ediyor” sözleriyle işaret ettiği yeni diplomatik sürecin önemli bir ayağı, bu görüşmeyle birlikte Antalya’da atılmış olacak.





Her türlü desteğe hazırız

NATO yetkilileri Antalya’daki çalışmalarını sürdürürken, gözler bugün İstanbul’da yapılacak Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine çevrildi. Taraflar, Türkiye'nin girişimleriyle 2022 yılında bir araya gelmiş ancak Batılı güçlerin müdahalesiyle diyalog süreci tıkanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da dün Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sibiha ile Antalya’da görüşerek, barışa ulaşmak adına arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteği vermeye Türkiye’nin hazır olduğunu vurguladı. Fidan, NATO Gayriresmî Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geleceklerini açıkladı. NATO gündemindeki ana başlıklardan birinin, ABD’nin uzun süredir itiraz ettiği “külfet paylaşımındaki” oranların belirlenmesi olduğunu belirten Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın hem önceki hem de mevcut başkanlık döneminde bu konuya özellikle dikkat çektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerine de değinen Fidan, Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma açıklamasıyla ilgili bir soruya yanıt vererek, Türkiye’nin Suriye’ye dair çabalarını yönlendiren bir vizyona sahip olduğunu belirtti. Fidan, Rubio ve Şeybani ile yapılacak görüşmede “Liderlerin çerçevesini çizdiği, uzlaştığı o mutabakatın detayını nasıl ilerleteceğiz, onunla ilgili çalışmalarımız olacak” dedi. Ayrıca yaptırımların resmen kaldırılmasıyla birlikte Suriye’ye yönelik yatırımların artmasını umduklarını ifade etti.



