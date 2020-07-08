Gelibolu kül oldu: Çiftçiler rekor verim bekliyordu

Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangını 19 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Doğu ve batı istikametinde ilerleyen yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Şu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir, soğutma faaliyetleri birkaç gün sürebilir. Şu ana kadar ‘kontrol altında’ dememiştik ama ‘kontrol altında’ dediğimizden itibaren ateş artık çepeçevre çevrelenmiştir” dedi.

Bekir Pakdemirli

RİSK ORTADAN KALKTI

Fotoğraf: Arşiv

İki şerit halinde ilerleyen bir yangınla karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi: “Kumköy ve Yalova köyleriyle, yani yerleşim yerleriyle alakalı riskler ortadan kalktı. Hem rüzgarın değişmesi, hem de arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde. 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personel artı diğer kamu kuruluşlarından, belediyelerden de itfaiye araçları müdahale etti.”

OYNAT 00:52 Bakan Pakdemirli, Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi. BiP'te paylaş

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RÜZGAR ÇOK ZORLADI

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Tabii ki yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabii ister istemez bir miktar ağacımızı kaybettik, bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü ve bu çalışmayla beraber sabah da hava araçlarıyla müdahale sürdü. Gün boyu 50-60 kilometre hızla esen bir rüzgarla mücadele edildi, gece boyu da kuvvetli rüzgar oldu. Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 23 Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi. Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı. Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi. Gelibolu'daki yangının oluşturduğu tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Çanakkale'nin Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda çıkan ve 16 saattir süren yangına havdan müdahale yeniden başlarken yangının boyutu da gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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Böyle yangın görmedik

Fatma Gülen

Yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı. Yanan ağaçlar ve buğday tarlalarındaki zarar, günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Kumköy’de buğday tarlasının yandığını gözyaşları içinde anlatan Fatma Gülen, “Çok üzgünüm. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi. Kumköylü Osman Taş da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini söyledi: “Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik.”

ÇİFTÇİYE FON

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM kapsamında yangın hasarlarının ödendiğini ama bölgede yüzde 10 ila 20 arasında sigorta yaptırma oranı olduğunu bildirdi. Valiliğin hasar tespit çalışması yapacağını kaydeden Pakdemirli, “Yapılması gereken bir şey varsa devlet gerekeni yapar. Bu köylerimiz orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimizin tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetin sürdürülmesi maksadıyla belli bir miktarda fon tahsis edeceğiz” dedi.

OYNAT 00:52 Gelibolu'da tarlaları yanan Fatma teyze gözyaşlarına hakim olamadı Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyünde çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında, ekili tarlaları yanan köylüler büyük üzüntü yaşadı. 19 saatte ancak kontrol altına alınabilen yangında ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat edilmeyi bekleyen tarlaları da büyük zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla birlikte yangının verdiği zarar gözler önüne serildi. BiP'te paylaş

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Alevler köyü yuttu

Artvin

Artvin Yusufeli’deki bir köy yangında küle döndü. Dokumacılar köyü Sahlep mezrasındaki yangında 70 haneden 35’i kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Köyün yarıya yakınını yutan yangın, Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 4 saat süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini verdi. Evi yanan Ayşe Biber, “Bir çantanın içinde 100 bin lira param vardı, hepsi yandı” dedi. Ali Korkmaz ve Mustafa Gülmez de mahalleli olarak mağdur olduklarını dile getirdi.

Soğutma çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de soğutma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Helikopterler, Uzunhızırlı Göleti’nden aldıkları suları Ilgardere sırtlarına boşaltıyor.