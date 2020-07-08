Gelibolu kül oldu: Çiftçiler rekor verim bekliyordu

Çanakkale Gelibolu Ilgardere’de ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede yayılan yangın 19 saatte kontrol altına alındı. 450 hektar alanın zarar gördüğü yangında köylüler büyük üzüntü yaşadı. Tarım alanları yanan çiftçiler, “Rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi. Bölgede soğutma çalışmaları gün boyunca havadan ve karadan devam etti.
Gelibolu Yarımadası’ndaki orman yangını 19 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Doğu ve batı istikametinde ilerleyen yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini anlatan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Şu saat itibarıyla buradaki yangınımız da kontrol altında. Şu anda soğutma faaliyetleri de sürdürülüyor. Bölgede bir süre daha kalıp çalışmaları izleyeceğim. Yer yer tütmeler olabilir, soğutma faaliyetleri birkaç gün sürebilir. Şu ana kadar ‘kontrol altında’ dememiştik ama ‘kontrol altında’ dediğimizden itibaren ateş artık çepeçevre çevrelenmiştir” dedi.
İki şerit halinde ilerleyen bir yangınla karşı karşıya kalındığını belirten Bakan Pakdemirli, şu bilgileri verdi: “Kumköy ve Yalova köyleriyle, yani yerleşim yerleriyle alakalı riskler ortadan kalktı. Hem rüzgarın değişmesi, hem de arkadaşlarımızın müdahalesi sayesinde. 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz, 20 dozer ve 510 personel artı diğer kamu kuruluşlarından, belediyelerden de itfaiye araçları müdahale etti.”
Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Pakdemirli, “Tabii ki yer yer gördüğümüz hasarlar var. En önemlisi tabii ister istemez bir miktar ağacımızı kaybettik, bir miktar da yaban hayatının kaybolmuş olabileceğini varsaymamız gerekiyor. Gece boyunca hummalı bir çalışma sürdürüldü ve bu çalışmayla beraber sabah da hava araçlarıyla müdahale sürdü. Gün boyu 50-60 kilometre hızla esen bir rüzgarla mücadele edildi, gece boyu da kuvvetli rüzgar oldu. Şu ana kadar 450 hektar alanımız etkilenmiş gözüküyor” diye konuştu.
Yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı. Yanan ağaçlar ve buğday tarlalarındaki zarar, günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Kumköy’de buğday tarlasının yandığını gözyaşları içinde anlatan Fatma Gülen, “Çok üzgünüm. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu” dedi. Kumköylü Osman Taş da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini söyledi: “Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik.”
ÇİFTÇİYE FON
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TARSİM kapsamında yangın hasarlarının ödendiğini ama bölgede yüzde 10 ila 20 arasında sigorta yaptırma oranı olduğunu bildirdi. Valiliğin hasar tespit çalışması yapacağını kaydeden Pakdemirli, “Yapılması gereken bir şey varsa devlet gerekeni yapar. Bu köylerimiz orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimizin tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak ve tarımsal faaliyetin sürdürülmesi maksadıyla belli bir miktarda fon tahsis edeceğiz” dedi.
Artvin Yusufeli’deki bir köy yangında küle döndü. Dokumacılar köyü Sahlep mezrasındaki yangında 70 haneden 35’i kullanılamaz hale geldi, 2 büyükbaş hayvan telef oldu. Köyün yarıya yakınını yutan yangın, Yusufeli ve Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ile Artvin AFAD Müdürlüğü ekiplerinin 4 saat süren çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapılmazken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, can kaybı ve yaralı olmadığı bilgisini verdi. Evi yanan Ayşe Biber, “Bir çantanın içinde 100 bin lira param vardı, hepsi yandı” dedi. Ali Korkmaz ve Mustafa Gülmez de mahalleli olarak mağdur olduklarını dile getirdi.
Soğutma çalışmaları sürüyor
Kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Helikopterler, Uzunhızırlı Göleti’nden aldıkları suları Ilgardere sırtlarına boşaltıyor.