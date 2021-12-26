Gündem Gencin üzerine asansör kafesi düştü
ADIYAMAN

Gencin üzerine asansör kafesi düştü

Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Gencin üzerine asansör kafesi düştü
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş’ın üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı.

  • Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurullah Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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