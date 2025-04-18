Genel başkan yok hükmünde

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan iptal davasında Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada çarpıcı iddialar gündeme taşındı. Davacılar, kurultayın “hukuksuz şekilde gerçekleştirildiğini” savunarak, seçimlerin yok hükmünde olduğunu belirtti. Duruşmada konuşan davacı avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP’de kurultay sürecinde “akçeli işler ve hukuksuzlukla” karar alındığını öne sürerek, “Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçilmesi de yok hükmündedir. Yok hükmünde olan Özgür Özel’in kararıyla yok hükmünde olan olağanüstü kurultay kararı alınmıştır” dedi.





ADAYLIK GİRİŞLERİ ENGELLENDİ

Üregen, kongrede adaylık sürecine de müdahale edildiğini savunarak, “PM’ye aday olmak isteyen kişilere imza ve bilgilerin getirilmesinin şart koşulmuş olması nedeniyle turnikeler ve güvenlikler eliyle aday olmak isteyen kişilerin salonlara girişleri engellendi” ifadelerini kullandı. 6 Nisan’da yapılan olağanüstü kurultaya da değinen Üregen, “Üyelere sadece Özgür Özel’in belirlediği listeye oy verilmesi söylenmiştir” diye konuştu.





İSTANBUL KONGRESİ DE YOK HÜKMÜNDE

Üregen, 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin de “suç kapsamlı eylemler” ifadesini kullanarak, “Seçilen 196 kurultay delegesi de delege niteliğine

sahip olamayacaktır. Bu gerçeklik 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay'ın da yok hükmünde olduğunu kanıtlar niteliktedir” savunmasını yaptı.





KURULTAY ŞAİBELİ

Davanın siyasi değil hukuki bir zeminle ilerlediğini kaydeden Üregen, “Ankara'da yürütülmekte olan şaibeli kurultay soruşturması çok ciddi şekilde yürütülmektedir. Mahkemeye sunduğumuz

savcılık ifade tutanaklarında 38’inci Kurultay'da delege olan 3 tanık para aldıklarını kabul etmiştir” dedi.





26 MAYIS’A ERTELENDİ

Kurultay işlemlerindeki usulsüzlüklere de dikkat çeken Üregen, “Kurultayda iki seçim arasında 3 saat ara verilmesi gerekirken 1 saat dahi geçmeden ikinci seçim yapılmıştır” ifadelerini kullandı. Duruşma, Yüksek Seçim Kurulu’na ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılarak bilgi istenmesine karar verilip 26 Mayıs’a ertelendi.





SON KURULTAYA IPTAL DAVASI

CHP'den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu davacıların avukatı Onur Yusuf Üregen duruşmadan sonra açıklama yaptı. Üregen, 21’inci Olağanüstü Kurultay için de haftaya iptal davası açacakları bilgisini verdi.



