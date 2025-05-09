Giresun'da balık atıkları ekonomiye kazandırılıyor

"Bu atıklar daha önce çöp toplama araçlarıyla bertaraf ediliyordu. Ancak bu süreç hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de geri dönüşüm potansiyelini yok ediyordu. Şimdi bu atıkları ekibimizle günlük olarak topluyoruz. Pilot uygulama olarak merkezde başladık ve olumlu sonuçlar aldık. Şimdi hedefimiz, şehrin tamamındaki balık atıklarını toplamak"