Görevlendirmeyle mahrumiyet bitti

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa’nın Bozova Belediyesi, kırsal kesimlerde yürüttüğü çalışmalarla halkı yıllardır mahrum kaldıkları hizmetlerle buluşturdu. Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş’ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca belediyeye vekaleten görevlendirilen Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker başkanlığındaki ekip, merkezde ve kırsal mahallelerde vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak için yoğun çaba harcıyor.

İLK DEFA ÇÖP TOPLANDI

Daha önce belediye hizmeti ile tanışmayan köylerdeki çalışmalara yoğunluk veren ekipler, yolu bulunmayan, belediye aracı görmeyen kırsal mahallelere hizmet götürmeye başladı. İhtiyaca göre stabilize ve asfalt yol yapılan kırsal mahallelerin ortak kullanım alanlarının temizliği ve çöplerinin alınması da ilk defa yapılmaya başlandı.

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‘DAHA ÖNCE HİZMET GÖRMEDİK’

Kepici Mahallesi Muhtarı Halil Elçi yatırım ve hizmetlerin köylerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Daha önce belediye hizmeti görmediklerine dikkati çeken Elçi, “Çok güzel yatırımı var, çalışması çok iyi. Daha önce köylere doğru dürüst girilmemişti ama şimdi bütün köylere bakım yapılıyor. Her tarafa iyi hizmet gidiyor. Okul önlerindeki çöpler alınıyor, önceden böyle bir şey yoktu.” ifadelerini kullandı.

Zekeriya Göker

HİZMETLER ARTACAK

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, yaklaşık bir yıldır görevde olduğu belediyede kapsamlı hizmetlerin yapıldığını söyledi. Yol ve temizlik çalışmalarına öncelik verdiklerini anlatan Göker, “10 ay içerisinde 100 bin metrekare kilitli parke, 20 bin metrekare de bordür döşedik. Hiç girilmemiş acınacak durumda olan köylerimizin ilk etapta yol ihtiyaçlarını giderdik” dedi.

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Halef Amaç

HEP BÖYLE GİTSE

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Halef Amaç da görevlendirme yapıldıktan sonra belediyenin çalışmalarının arttığını söyledi. Her türlü taleplerinin karşılandığını vurgulayan Amaç, “Belediye değişti, gelişmeler oldu. Taziye evleri olsun, parklar olsun, yollar olsun bayağı gelişme var. Başkanımızdan çok memnunuz. Hep böyle gitse daha iyi olur.” diye konuştu..