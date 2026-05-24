Görüşme için kurultay şartı

CHP Genel Merkezi’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, teknik ekiplerin önce görüşeceğini belirterek, “40 gün sonraki kurultay kararını, gazete ilanını okumam lazım. Ondan sonra elbette önceki genel başkanımızla yüz yüze de görüşürüz, oturur sohbet de ederiz” dedi. Özel, kurultayın gecikmeden yapılması gerektiğini belirterek, “Herkesin istediği tek şey var; kurultayın tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, yani 40 gün içinde toplanması” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye de değinen Özel, Kılıçdaroğlu’nun da kurultay için “En uygun zamanda yapalım” dediğini aktararak, “Ben de en uygun zamanın en kısa zaman olduğu görüşünü ifade ettim” diye konuştu.