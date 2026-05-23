Mezarlıkta yetki krizi: Esenyurt Belediyesi ekipleri İBB’nin engeline takıldı

Esenyurt Belediyesi’nin Gülbahçe Mezarlığı’nda yürütmek istediği ot biçme ve çevre temizliği çalışmaları sırasında belediye ekipleri ile İBB görevlileri arasında kriz yaşandı. Çalışma için bölgeye gelen ekiplerin, İBB personeli tarafından durdurulduğu öğrenildi.
Esenyurt Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde Gülbahçe Mezarlığı’nda ot biçme ve genel temizlik çalışmaları yapmak üzere sahaya çıktı.
Tüm hazırlıklarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin engeliyle karşılaştı. İBB ekipleri, Esenyurt Belediyesi’nin ekiplerinin mezarlık alana girişine izin vermedi.
Öte yandan, alanda İBB tarafından herhangi bir bakım veya temizlik çalışmasının yapılmadığı iddia edildi.