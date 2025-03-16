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Haftalık trafik denetim raporu: 3 milyon 800 bin araç denetlendi

Haftalık trafik denetim raporu: 3 milyon 800 bin araç denetlendi

10:5816/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Helikopter ve drone destekli denetimlerde
33 bin 770
araca/sürücüye işlem yapıldığını kaydedilirken, "Şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafik ihlallerini önlemek amacıyla, trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin arttığı yol güzergâhlarında helikopter ve drone gibi hava taşıtlarını trafik denetimlerimizde etkin bir şekilde kullanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hız ihlali ilk sırada geliyor

Ayrıca,
6-13 Mart 2025
tarihleri arasında toplam
3 milyon 791 bin 624
aracın denetlendiği belirtildi.

Bu süreçte;

Çakar kullanılan 44,

Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941,

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213,

Emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80,

Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Trafikte güvenliği sağlamak için toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığı belirtilirken, denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.


#Trafik Denetim Verileri
#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı

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