Haftalık trafik denetim raporu: 3 milyon 800 bin araç denetlendi

1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında polis ve jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerine ilişkin veriler paylaşıldı.
Hız ihlali ilk sırada geliyor
Bu süreçte;
Çakar kullanılan 44,
Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941,
Periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213,
Emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80,
Sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve
Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
Trafikte güvenliği sağlamak için toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldığı belirtilirken, denetimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.