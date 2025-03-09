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Trafik cezaları 2025: 46/2-a trafik ceza kodu nedir, 46/2-a cezası ne kadar?

Trafik cezaları 2025: 46/2-a trafik ceza kodu nedir, 46/2-a cezası ne kadar?

22:579/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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46/2-a trafik ceza kodu
46/2-a trafik ceza kodu

Yeni yıl ile birlikte trafik cezalarında da güncelleme yapıldı. Bunlardan biri de, 46/2-a trafik ceza kodu oldu. Sürücülerin merak ettiği 46/2-a trafik ceza kodu; "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemesi" olarak yer alıyor. Peki 2025 yılında 46/2-a cezası ne kadar oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı için yayınladığı trafik ceza rehberinde, 46/2-a kodlu trafik cezasının detayları da yer alıyor. Sürücüler 46/2-a trafik ceza kodunun ne olduğunu ve ücretini sorguluyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yer alan 46/2-a kodlu ceza hakkındaki bilgiler.


46/2-a TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

46/2-a trafik ceza kodu, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemesi'dir.

46/2-a TRAFİK CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre,
46/2-a trafik cezası sürücülere 2.167 TL, % 25 İndirimli olarak ise 1.625,25 TL'dir.
Sürücüler için ceza puanı ise 20'dir.

Bu ihlal, trafik kazalarında "asli kusur" olarak kabul edilir ve genellikle %75 oranında kusur sayılır. Ancak, kazanın koşullarına göre bu oran değişebilir.

Ceza, Maliye Bakanlığı'na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine, yetkilendirilmiş banka ve PTT şubelerine ödenebilir. Ayrıca, kredi kartı ile ödeme imkanı da bulunmaktadır. Eğer cezanın haksız olduğunu düşünüyorsanız, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine itiraz edebilirsiniz. İtiraz süresi geçirildiğinde, itiraz hakkınızı kaybedersiniz. ​

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