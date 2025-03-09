Trafik cezaları 2025: 46/2-a trafik ceza kodu nedir, 46/2-a cezası ne kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı için yayınladığı trafik ceza rehberinde, 46/2-a kodlu trafik cezasının detayları da yer alıyor. Sürücüler 46/2-a trafik ceza kodunun ne olduğunu ve ücretini sorguluyor. İşte Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yer alan 46/2-a kodlu ceza hakkındaki bilgiler.





46/2-a TRAFİK CEZA KODU NEDİR?

46/2-a trafik ceza kodu, 'Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemesi'dir.

46/2-a TRAFİK CEZASI NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre, 46/2-a trafik cezası sürücülere 2.167 TL, % 25 İndirimli olarak ise 1.625,25 TL'dir. Sürücüler için ceza puanı ise 20'dir.





Bu ihlal, trafik kazalarında "asli kusur" olarak kabul edilir ve genellikle %75 oranında kusur sayılır. Ancak, kazanın koşullarına göre bu oran değişebilir.