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Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

10:3113/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
IHA
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Aydın'da 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Aydın'da 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'adli kontrol hükümlerine aykırılık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.(32) isimli şüpheli şahıs düzenlenen operasyon ile İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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