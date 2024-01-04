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‘Harezmi Modeli’yle robotik çağa hazırlık

MEB, yeni neslin teknoloji çağına ayak uydurması için ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ‘Harezmi Eğitim Modeli’ni hayata geçiriyor. Şimdilik 27 pilot il ve 115 okulda uygulanacak model ile öğrenciler, blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun, yapay zeka alanlarıyla tanışacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:23 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek için ‘Harezmi Eğitim Modeli’ni hayata geçiriyor. Bu model sayesinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, programlama, robotik, oyun ve yapay zeka ile erken yaşta tanışacak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı şubat ayında Harezmi Eğitim Modeli 27 pilot il ve her kademeden 115 okulda uygulanmaya başlayacak. Bir okulda en az 2, en fazla 4 öğretmen ile oluşturulan ekiple uygulanacak. Üniversiteler ile işbirliği yapılacak. Bir eğitim ve öğretim yılında her hafta, haftada 1 ders saati ön toplandı, 2 ders saati uygulama ve uygulama sonrası 1 ders saati değerlendirme toplantısı yapılacak şekilde yürütülecek.

TÜM ÜLKEYE YAYILACAK

Bu model, bilgisayar bilimleri, fen ve matematik bilimleri, sosyal bilimler, sanat ve tasarım ile spor bilimleri alanlarında disiplinlerarası düşünebilen, ezberden ve monotonluktan uzak, düşündüklerini becerileri hayata geçirebilen, sanatla bilimi, bilimle sosyal hayatı bütünleştirebilen öğrencileri çağın yeniliklerine, millî ve manevi değerlerle adapte etmeyi hedefliyor. Teknolojiyi güvenli, etik ve ahlaki değerleri gözeterek üretim için kullanmaları konusunda bilinçlendirecek. Öğrencilerin, blok veya metin tabanlı programlama, robotik, oyun, yapay zeka programlama araçlarını kullanabilmelerini sağlamaları sağlanacak. Böylece ülke menfaatlerine uygun bireyler yetiştirilecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren ülke genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında uygulanması planlanıyor.



#MEB
#Eğitim
#Eğitim modeli
#yapay zeka
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