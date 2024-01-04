‘Harezmi Modeli’yle robotik çağa hazırlık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireyler yetiştirmek için ‘Harezmi Eğitim Modeli’ni hayata geçiriyor. Bu model sayesinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, programlama, robotik, oyun ve yapay zeka ile erken yaşta tanışacak. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı şubat ayında Harezmi Eğitim Modeli 27 pilot il ve her kademeden 115 okulda uygulanmaya başlayacak. Bir okulda en az 2, en fazla 4 öğretmen ile oluşturulan ekiple uygulanacak. Üniversiteler ile işbirliği yapılacak. Bir eğitim ve öğretim yılında her hafta, haftada 1 ders saati ön toplandı, 2 ders saati uygulama ve uygulama sonrası 1 ders saati değerlendirme toplantısı yapılacak şekilde yürütülecek.