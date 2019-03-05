Gündem Hasköy-Mutki kara yolunda çığ düştü
MUŞ

Hasköy-Mutki kara yolunda çığ düştü

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini bağlayan kara yolunun 10. kilometresinde, yol genişletme çalışması sırasında Karayolları 113. Şube Şefliğine ait rotatifin üzerine çığ düştü.

Haber Merkezi AA
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
AA
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
AA
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
AA
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı
AA
Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı

Hasköy-Mutki kara yolunda, yol genişletme çalışması yürüten iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini bağlayan kara yolunun 10. kilometresindeki Kaymakam Çeşmesi mevkisinde, 4 iş makinesi ile yürütülen yol genişletme çalışması sırasında çığ düşmesi sonucu, Karayolları 113. Şube Şefliğine ait rotatif kar yığınları altında kaldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan bölgedeki diğer ekipler tarafından iş makinesi operatörü kurtarıldı. Kar kütlesi altında kalan araç da bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Olayda kurtarılan iş makinesi operatörünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, kara yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Çığ düştüğü anda bölgede yol genişletme çalışması yürüten operatörlerden Fikret Gökarslan, sabah 09.00'dan itibaren Hasköy-Mutki kara yolunda çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gökarslan, "Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Çığ düşmesi sonucu savurma aracımız kar yığınları altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Çığ düşmesinden dolayı yaklaşık 60 metrelik yol ulaşıma kapandı. Yolun açmak için çalışma başlattık." dedi.

Ulaşıma kapanan yolda bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Selçuk, "Hasköy'den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ düştüğü için 5 saattir buradayız." diye konuştu.

Karayolları görevlilerinden Bülent Dikmen de bölgedeki rotatif ve 2 greyderle yol açma çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Bitlis ekibine de durumu bildirdik. Yardıma gelecekler." ifadesini kullandı.

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