Hatay’da hapis cezasıyla aranan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; birden fazla kişiyle silahla tehdit suçundan 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumları çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi A.T., İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.