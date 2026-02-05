Yeni Şafak
Hatay’da hapis cezasıyla aranan 4 kişi yakalandı

00:225/02/2026, Perşembe
IHA
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen çalışma sonucu 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 4 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; birden fazla kişiyle silahla tehdit suçundan 2 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G., konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A., kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ve kredi kurumları çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ile işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelisi A.T., İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



