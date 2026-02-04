Yargıtay’dan içtihat uyumu hamlesi: Bölge adliye mahkemeleri İzmir’de buluştu

"Maalesef ülke olarak '100 yılın felaketi' dediğimiz çok büyük bir deprem yaşadık. Ben de bir Hataylı olarak bir açıdan depremzede olarak bu acıyı yakından yaşamış oldum. Çok büyük acılar yaşandı ve bu acıların her biri ayrı birer dosya haline geldi. Binlerce, on binlerce dosya olarak yargımızın önüne geldi. Bu gelen dosyalar ilk derece mahkemesi sonra bölge adliye mahkemelerinde ve Yargıtayda inceleniyor. Deprem dosyaları dediğimiz dosyalarda ulaşmak istediğimiz amaç hepsinde bir uyum içinde kararlar verilmesidir."