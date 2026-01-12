Depremzede destekleri korumaya alınıyor

Aralık ayında 453 bininci konutun teslim edilmesiyle birlikte deprem bölgesinde barınma sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Hükümet, yeniden inşa sürecinin hızlandırılması ve sahada yaşanan uygulama sorunlarının giderilmesi amacıyla depremzedeleri doğrudan ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Düzenleme ile depremzedelere sağlanan hibe ve kredi desteklerinin borçlar nedeniyle bloke edilmesinin önüne geçilirken, devlet eliyle inşa edilip daha sonra iade edilen konutların kamu stoklarında atıl kalması da engellenecek.

DEPREMZEDEYE HACİZ VE TEDBİR YOK

Yeni düzenlemenin temel amacı, depremzedelere verilen desteklerin amacı dışında kullanılmasını önlemek ve yeniden inşa sürecini hızlandırmak. Buna göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi destekleri hiçbir şekilde haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek ve teminat olarak gösterilemeyecek. Bu destekler için ihtiyati haciz ya da tedbir kararı da uygulanamayacak. Yeni uygulama ile kamu tarafından sağlanan kaynakların doğrudan konut yapımına yönlendirilmesi ve afetzedelerin ekonomik baskı altında kalmadan inşa sürecini tamamlaması hedefleniyor.

İADE EDİLEN KONUT BAŞKANLIĞA GEÇECEK

Düzenlemenin ikinci önemli ayağı ise devlet eliyle yapılan konutlara ilişkin. AFAD koordinasyonunda inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilen ancak daha sonra vazgeçilen bağımsız bölümler, bundan böyle kentsel dönüşüm sürecinde değerlendirilecek. İade edilen bu konutlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredilerek satılabilecek ya da dönüşüm projelerinde kullanılabilecek.

Hibe ve kredi desteğiyle kendi konutunu inşa eden depremzedeler için de mülkiyet sorunlarını çözecek bir mekanizma oluşturuluyor. Belirli büyüklüğü aşmayan taşınmazlar, hak sahiplerine rayiç bedelin yarısı üzerinden, faizsiz ve taksitli olarak satılabilecek.







