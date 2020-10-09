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Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler tahliye edildi. Muhtar İhsan Sönmez, ''Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir.'' dedi. Hatay Valiliği’nden yapılan açıklama ise yangının trafo patlaması sonucu çıktığı ve risk altındaki yerleşim yerlerinin tahliye ettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Yangına müdahale sürüyor.
Yangına müdahale sürüyor.

Hatay’ın Belen ilçesinde çıkan orman yangını rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasıyla bazı evler tahliye edildi. Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın evlere sıçradı.

Bazı evler tahliye edilirken, 2 ev ve 3 otomobil yanarak zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor ancak rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyorlar.

Öte yandan, bölgede 50 arazöz, 20 su tankı, 2 uçak, 2 helikopter, 300 personel ve 3 dozer ile yangına müdahale ediliyor.

Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Muhtar İhsan Sönmez, yangının kontrol altına alınamadığını belirtti.

Yangın elektrik tellerinden çıktı

Yangının 4-5 kilometrelik alanı kapladığını belirten Sönmez, "Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor. Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor." dedi.

Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı
FOTOĞRAF 27
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angın, saat 10.00 sıralarında Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekibi sevk edildi.
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Dumandan etkilenenlere, sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.
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Bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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Muhtar İhsan Sönmez, yangının kontrol altına alınamadığını belirtti.
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Yangının 4-5 kilometrelik alanı kapladığını belirten Sönmez, Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı.
Title
İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor.
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Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir. Rüzgar şiddetli devam ediyor.
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Elektrik tellerinin yere düşmesi nedeniyle yanmaya başladı. Ormanın içi kontrol altına alınamıyor. Arkadaşlar sürekli çalışıyorlar. Havadan da 2-3 helikopter müdahale ediyor. dedi.
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Hatay'da korkutan yangın: Yerleşim yerlerine yaklaştı
Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçeleri sınırındaki Sarımazı Mahallesi'nde, yerleşim yerlerine yakın alanda orman yangını çıktı. Yangında dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Muhtar İhsan Sönmez, ''Kontrol altına alınamadı, devam ediyor. 4-5 kilometrelik alanı kapladı. Az ilerimizde yüksek meslek okulu var, onun atölyesine sıçradı. İtfaiyeler, helikopterler çalışıyor ama henüz kontrol altına alınamadı. Yaralı falan yok ama evlere çok az kaldı, yetişmek üzere. Kalabalık bir mahalle. 6-7 siteden oluşuyor. Ormanın kenarında oluyor. Dolayısıyla yangın her an evlere sıçrayabilir.'' dedi.

Valilikten açıklama: Yangın trafo patlaması sonucu çıktı

Yangınla ilgili Hatay Valiliği açıklama yaptı. Yangının trafo patlaması sonucu çıktığı belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada “9 Ekim 2020 Cuma günü saat 10.00 sıralarında İskenderun ve Belen İlçelerimiz arasında bulunan Sarımazı Mahallesi TOKİ ve İssume bölgesi arasındaki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda trafo patlaması sonucu meydana gelen orman yangınına uçak, helikopter, arazöz ve dozerle birlikte müdahale ekipler tarafından yapılmakta olup, şiddetli rüzgârlarında etkisi ile büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir. Risk altındaki yerleşim yerlerinde tahliye işlemleri başlatılmıştır” denildi.

  • Ayrıca şiddetli rüzgârın etkisiyle havadan müdahalede zorluklar çekildiği belirtilen yangını, en kısa sürede kontrol altına almak için yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiği bildirildi.

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