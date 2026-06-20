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Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

00:0320/06/2026, Cumartesi
G: 20/06/2026, Cumartesi
DHA
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, yandı. İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Reyhanlı ilçesi Üçtepe Mahallesi’nde seyir halindeki otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, otomobilden inerek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, otomobili saran alevleri tazyikli suyla müdahale ederek söndürdü. Otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


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