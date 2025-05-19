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Havada korku dolu anlar: Paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü

Havada korku dolu anlar: Paramotor havalandıktan kısa süre sonra denize düştü

17:1119/05/2025, Pazartesi
AA
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Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.
Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü.

Giresun sahilinden havalanan paramotor kalkıştan kısa süre sonra denize düştü. Yaralananın olmadığı olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Güre Mahallesi'ndeki sahilden havalanan ve içerisinde pilot ile bir kişinin bulunduğu paramotor, yaklaşık 100 metre sonra denge ipinin kopması sonucu denize düştü.

Çevredekilerin yardımıyla karaya çıkarılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Türkiye Hava Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Yusuf Hasırcı, Giresun, Trabzon ve Ordu'dan 6 pilotun katılımıyla bir etkinlik organize ettiklerini söyledi.

Hasırcı, vatandaşların da yoğun ilgisiyle gerçekleştirilen etkinlikte, hava akrobasi, bayrak açma ve hava oyunları gösterilerinin yapıldığını belirterek, paramotorun kalkışı sırasında ipinin kopması sonucu denize düştüğünü bildirdi.


Öte yandan kaza anı olay yerindeki bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi.

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