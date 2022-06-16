HDP ve CHP'li vekillerden ortak provokasyon: Terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen Fincancı'yı Meclis'e kaçak soktular

Terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan ve teröre desteğini her fırsatta ifade eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı (TTB) Şebnem Korur Fincancı, CHP ve HDP iş birliği ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi.
BASIN TOPLANTISI YAPTIRDILAR
CHP'li ve HDP'li vekiller pes dedirten bir olaya imza attı.
Meclis'e girişi yasak olan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı gizlice Meclis'e sokarak basın toplantısı yaptırdı.
TBMM'YE GİRİŞİ YASAK
Fincancı zaman zaman terörle mücadeleye yönelik itirazlarıyla gündem olan ayrıca terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan bir isim.
TBB Başkanı Fincancı daha önce Meclis'te izin almadan basın toplantısı yapınca, TBMM'ye girişi yasaklanmıştı.
HANGİ VEKİLİN ARACINDA GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR
Vekillerin araçları Meclis'e girişte aranmıyor. Bunu bilen birkaç vekil ise Fincancı'yı aracına alarak içeri soktu.
Korsan bir şekilde Meclis'e sokulmakla kalmadı. Fincancı'yla birlikte CHP'li ve HDP'li milletvekilleri basın toplantı salonunda kameraların karşısına geçti.
Meclis Başkanlığı Şebnem Korur Fincancı'nın hangi vekilin aracıyla girdiği tespit etmeye çalışıyor.
Tespiti halinde gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.