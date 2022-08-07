Henri Barkey ile Aslı Aydıntaşbaş arasındaki 'Kavala ile yemek' polemiği tırmanıyor: Şimdi konuşması manidar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçlanan ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra Osman Kavala ile bir lokantada görüştüklerine yönelik ifadeler ve çıkan haberlerle ilgili olarak ilk kez bir itirafta bulundu.

Barkey, “Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye’deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden ve açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı reddettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii” dedi.

BARKEY: İDDİANAMEDE YEMEK YEDİĞİM KİŞİNİN YAZILMAMASI İLGİNÇ

Kavala ile restoranda karşılaştıklarını söyleyen Barkey, "O gece aynı lokantada başka bir masada yemekte olan, benimle o haftaki konferansa katılmış Sylvia ve Marwa’nin adlarının bile iddianameye yazılıp (belli ki o gece lokantada olan kişiler araştırılmış) benim asıl yemek yediğim kişinin belirtilmemesi fazlasıyla ilginç bir durum" diye konuştu.

REKLAM

Henri Barkey

AYDINTAŞBAŞ: OLAYLA İLGİM YOK

Barkey'in bu açıklamalarından sonra KRT TV’ye konuşan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, o gece Henri Barkey ile yemek yiyen gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu iddia etti.

İddiaların sorulduğu Aydıntaşbaş ise "Böyle bir iddia var ama bu olayla bir ilgim yok" dedi. Barkey’i tanıyıp tanımadığı sorusuna “Herkes tanıyor, Washington’da büyükelçiliğe giden, yetkililerle, bakanlarla görüşen biriydi” yanıt veren Aydıntaşbaş, Barkey ile yemek yiyip yemediğine dair soru üzerine “Röportaj vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

BARKEY: ASLI AYDINTAŞBAŞ İLE YEMEK YEDİM

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak açıklama yayımlayarak o akşam gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini açıkladı.

REKLAM

Kamuoyuna duyurulur: 18 Temmuz 2016 gecesi Karaköy lokantasında yemek hakkında açıklama. pic.twitter.com/5ADccVeiOg — Henri Barkey (@hbarkey) August 6, 2022

Barkey, Kavala'yla yemekte bir araya geldikleri ve darbe planlamakla suçlanması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'la 18 Temmuz 2016 günü, İstanbul'da yemek yediklerini belirten Barkey, "Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile baş başa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" dedi.

REKLAM

"TESADÜFÜ KOMPLOYA ÇEVİRDİLER"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"2018 itibarıyla AKP medyası, Osman Kavala ile yaşadığım bu tesadüf karşılaşmayı büyük bir komploya çevirdi. Ekim 2020'de ise savcılık absürt ve uydurma bir iddianame ile Sayın Kavala ve beni darbe planlamak ile suçladı. O tarih itibarıyla Sayın Kavala halihazırda hapisteydi ve bu yine iddianame tutukluluk halinin devam etmesi için kullanılan bir hileydi.



Gerçekleri inkar etmek için hakikati değiştirmez. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi, Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır."

pic.twitter.com/FMK8cgpHjV REKLAM August 6, 2022

AYDINTAŞBAŞ: KÖTÜ NİYETLİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIM

Henri Barkey'in açıklamasının ardından Aslı Aydıntaşbaş da yazılı açıklama yaptı.

Aydıntaşbaş, "Son günlerde şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım" diyen Aydıntaşbaş, "Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır" ifadelerini kullandı.

'ŞİMDİ KONUŞMASI MANİDAR'

Barkey'in avukatların taleplerini reddettiğini belirten Aydıntaşbaş şöyle devam etti:

"Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şaiyaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili biz dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır.

REKLAM

Aslı Aydıntaşbaş

Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki, Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.

'İNSAFA DAVET EDİYORUM'

15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum."

Henri Barkey

BARKEY: AÇIKLAMA YAPMAM İSTENDİ

Barkey’in yemek yediğini açıkladığı gazeteci Aslı Aydıntaşbaş’ın yaptığı açıklamada kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğunu savunarak, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala’nın bilgisi dahilinde sessiz kaldığını söylemesinin ardından Henry Barkey de Halk TV’ye açıklama yaptı.

REKLAM

Barkey, açıklama yapmasının arkasında Aslı Aydıntaşbaş’ın o geceyle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylemesinin yattığını belirtti.

Barkey'in açıklaması şöyle:

“Aslı Hanım onun hakkında kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Ben o gece Aslı Hanım’la yemek yedim, doğru olan da bu. Ertesi gün de Amerika’ya döndüğümde bunu kimseden saklamadım, saklamak için sebep de yoktu. Washington’daki tanıdıklarımın hepsi bundan haberdardı. AKP medyası 2018’de daha sonra 2020 Ekim iddianamesinde var olacak ayrıntıları yaymaya başladılar.

Türkiye’den kimse beni arayıp sormadı, ne o akşamın ayrıntılarını ne de Osman Bey ve benim hakkımda uydurulan masalları. O iddianame çıktığında da Aslı Hanım’ın adını görmeyince onun başına bela gelmesin diye onun ismini Atlantic mecmuası için yazdığım makalede kullanmadım.

REKLAM

Şimdi benim onu ifşa ettiğimi ima ediyor. Halbuki onun ismi internette başkaları tarafından ortaya atıldı. Bana da ilk sorulduğunda, ben o kişilerin kendilerini deklare etmelerini önerdim, kendim de yapmamak istediğimi söyledim. Aslı Hanım'ın o geceyle hiçbir ilişkisinin olmadığını söylemeye başlamasıyla, benim her yerden, her köşeden açıklama yapmam istendi. Onun için bugün bu açıklamayı yaptım.”

GÜNDEM İYİ Parti'nin Amerikada'ki ziyareti Henri Barkey engeline takıldı

GÜNDEM Osman Kavala ve Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

GÜNDEM Osman Kavala ve eski CIA ajanı Henri Jak Barkey Gezi’den önce görüşmüş