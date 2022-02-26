Gündem İYİ Partinin Amerikadaki ziyareti Henri Barkey engeline takıldı
ANKARA

İYİ Parti'nin Amerikada'ki ziyareti Henri Barkey engeline takıldı

İYİ Parti’nin ABD yolculuğu, 15 Temmuz’dan 10 gün önce Türkiye’ye gelip Büyükada’da kamp kuran, adı şaibeli şekilde gündeme gelen Henri Barkey engeline takıldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​İYİ Partinin ziyaretine Henri Barkey engeli
Henri Barkey

İYİ Parti’nin ABD yolculuğu, 15 Temmuz’dan 10 gün önce Türkiye’ye gelip Büyükada’da kamp kuran, adı şaibeli şekilde gündeme gelen Henri Barkey engeline takıldı.

ABD temaslarını büyükelçiler aracılığıyla sürdüren İYİ Parti, bu ayın sonunda ABD’ye gitmeyi planlıyordu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu başkanlığındaki heyet, ABD temasları kapsamında Barkey’in de üyesi olduğu Council on Foreign Relations ile görüşmek istedi.

Ancak kuruluş, Barkey ile bir toplantı planladı. İYİ Parti ekibinin Barkey’in FETÖ ve CIA bağlantısı nedeniyle görüşmek istemediğini ilettiği öğrenilirken, ziyaret ertelendi. Council on Foreign Relations, ileri tarihe ertelenen program için de Barkey’i işaret edince, İYİ Parti heyeti Barkey’siz bir toplantı talep etti. Council on Foreign Relations ile İYİ Parti arasındaki trafik, kuruluşun üyesi Steven A. Cook’un paylaşımıyla gündeme geldi.

BÖYLE DUYULDU

Cook, sosyal medya hesabından İYİ Partili yetkililerin kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, “Council on Foreign Relations’da hocam Henri Barkey’in katılmaması şartıyla bir toplantı talep ettiler. Yürüyün gidin, dedim” iddiasında bulundu. İYİ Parti’nin Barkey pürüzüne takılan ABD ziyareti, Rusya-Ukrayna krizinden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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