Osman Kavala ve eski CIA ajanı Henri Jak Barkey Gezi’den önce görüşmüş

“İstanbul’a 3 kez geldim. İlk geldiğimde HSBC isimli bankada patlama, ikinci geldiğimde Gezi Parkı eylemleri, üçüncü geldiğimde ise böyle bir olay yaşandı” diyen Henri Barkey ile Kavala’nın cep telefonu kayıtları ayrıntılı bir şekilde incelendi. Barkey’in ABD’de kullandığı cep telefonu numarasıyla, sahibi olduğu Menka şirketi üzerine kayıtlı ancak Kavala’nın kullanımındaki cep telefonunun 1 Ocak 2013- 31 Aralık 2017 tarihlerine kadar olan iletişimleri soruşturma dosyasına girdi.

İLK TEMAS GEZİ’DEN 3 AY ÖNCE

Tespitlere göre Kavala ile Barkey, Gezi Parkı eylemlerinin başlamasından 3 ay önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kavala ile Barkey 2013 yılında ilk olarak 8-9 Mart tarihleri arasında görüştü. 13 Nisan’da ikilinin tekrar görüştüğü tespitler arasında yer aldı. Aynı ikilinin cep telefonlarının 1 ve 3 Haziran 2015 tarihlerinde Şişli Elmadağ’dan sinyal verdiği belirlendi. Dosyada ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminden önce ve sonraki süreçte yapılan telefon görüşmelerinin HTS’leri de yer aldı. İkilinin telefonlarının darbe girişiminden önce 7-9 Mart 2016 tarihlerinde Harbiye, Şişli bölgesinden ortak baz bilgisi verdiği tespit edildi. İkilinin yine darbe girişiminden 3 ay sonra 8 Ekim 2016 tarihinde toplam 4 dakika 45 saniye görüştüğü elde edilen bilgiler arasında yer aldı.