Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem CIA danışmanının yerel işbirlikçisi
İSTANBUL

​CIA danışmanının yerel işbirlikçisi: Osman Kavala

CIA danışmanının yerel işbirlikçisi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraat eden ancak “Askeri ve siyasal casusluk” suçundan tutuklanan Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Kavala’nın, Barkey’in casusluk eylemleri kapsamında yerel işbirlikçisi olduğu ve Türkiye’deki faaliyetlerinde birlikte hareket ettikleri belirtildi.

M. Sait Özkan Yeni Şafak
Osman Kavala
Osman Kavala

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yargılandığı davada beraatine ve tahliyesine karar verilen ancak başka bir soruşturma kapsamında “Askeri ve siyasal casusluk” suçundan halen tutuklu bulunan Osman Kavala hakkında ikinci iddianame hazırlandı. Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin ayrıntılarında Kavala ve Barkey’in FETÖ’nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde de rol aldığına dikkat çekildi. İddianamede darbenin kilit isimlerinden firari mahrem imam Adil Öksüz’ün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gerçekleştirdiği seyahatler ve toplantılarla Barkey ve Kavala’nın gerçekleştirdiği eylemlerin paralellik gösterdiği vurgulandı. Kavala’nın, Barkey’in casusluk eylemleri kapsamında yerel işbirlikçisi olduğu ve Türkiye’deki faaliyetlerinde birlikte hareket ettikleri değerlendirmesinde bulunuldu.

Osman Kavala ve Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
GÜNDEM
Osman Kavala ve Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

15 TEMMUZ’DAN HABERDARLARDI

İddianameye göre Kavala ve Barkey’in 15 Temmuz öncesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler, darbe girişimi hazırlıkları ile kesişti. Her iki şüpheli de 15 Temmuz’dan haberdardı ve darbe girişiminin alt yapısını oluşturmak için yurt içi ve yurt dışı bir dizi bağlantı kurdu. Son olarak Barkey, 15 Temmuz günü Türkiye’ye gelerek darbeyi İstanbul Büyükada’da sabaha kadar takip etti, yurt dışı bağlantılarını gece boyunca devam ettirdi.

SOROS, KAVALA, ALATON ÜÇGENİ

FETÖ’nün yayın organı Zaman Gazetesi’nin darbe girişiminden 9 ay 10 gün önce yayınladığı subliminal ‘Gülen bebek’ reklamından kısa bir süre sonra 6 Kasım 2015’te George Soros’un Türkiye’ye geldiği, aynı günün akşamında Osman Kavala ve İshak Alaton’la birlikte bir davete katıldıkları tespit edildi. Davette çekilen fotoğraflar da Kavala’nın cep telefonunda bulundu. İddianameye göre 15 Temmuz’un kilit ismi firari mahrem imam Adil Öksüz de bu süreçte örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yanına giderek darbe girişimine ilişkin toplantı yaptı. Bu gidişlerin ilki ise Soros, Kavala ve İshak Alaton’un görüşme yaptığı tarihten kısa bir süre sonra 14 Kasım 2015’te gerçekleşti.

TARİHLER KARŞILAŞTIRILDI

Henri Barkey 7-13 Mart tarihleri arasında İstanbul ve Adana’da bir dizi içeriği belli olmayan görüşme ve faaliyetlerde bulundu. Öksüz’ün ABD’ye ikinci gidişi ise 17-21 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti. Barkey 16 Mart 2016’da PKK’nın Suriye kolu PYD’nin başkanı Salih Müslim ile Irak Süleymaniye’de bir araya geldi. Bu dönemde Türkiye’de PKK ve DEAŞ tarafından bombalı eylemlerde bulunuldu. Öksüz’ün ABD’ye üçüncü gidiş tarihi olan 20-25 Haziran 2016’dan 1 gün sonra 26 Haziran’da Barkey tekrar Türkiye’ye geldi. Barkey, 3 Temmuz günü yurt dışına çıkarken darbe girişimini takip etmek için 15 Temmuz sabahı tekrar Türkiye’ye geldi. Kavala ise Barkey’in İstanbul’a gelişinden 1 gün sonra 27 Haziran’da Diyarbakır’a gitti ve aynı gün İstanbul’a döndü.

ZAMANLAMASI MANİDAR!

Öksüz’ün son darbe toplantısını yaptığı 13 Temmuz günü Henri Barkey’in ABD Kongresi Alt Komitesi’nde ‘Türkiye’nin demokratik gerilemesi’ isimli oturumda konuşmacı olduğu belirlendi.

Taktikleri iyi biliyor!

Henri Barkey

İddianamede, Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılındaki yurt dışı giriş çıkış kayıtları da mercek altına alındı. Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz, Yunanistan olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesine seyahat ettiği belirlenen Kavala’nın darbe girişiminden önceki yıllara oranla daha fazla yurt dışına çıktığına vurgu yapıldı. Kavala’nın Barkey ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri de ayrıntılı olarak iddianamede yer aldı. Kavala’ya ait cep telefonundan Barkey’in ABD hattı ile 8 Ekim 2016’da saat 12.18’de 28 saniye, saat 16.06’da 36, saat 16.10’da ise 193 saniye görüştüğü tespit edildi. İki şüphelinin iletişim tespitlerine yakalanmamak için yüz yüze görüşme yapma ihtimalleri de göz önüne alındı. İki şüphelinin de kullandığı hatların ortak baz verdikleri noktalar incelendi. Savcılık iki ismin doğrudan iletişim kayıtlarının az olması tespitinin Barkey’in istihbari taktik ve usulleri bilmesi ve uygulamasından kaynaklandığı bu hususta özel gayret gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

Çıkın yoksa pişman olacaksınız!

​Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'a son uyarı.
Yerleşime de açılsın

Yerleşime de açılsın

​Yeni Şafak 46 yıl sonra açılan Maraş'ta halkın nabzını tuttu.
Azerbaycan ordusu adım adım zafere ilerliyor: Ermenistan ordusu darmadağın

Kültürel soykırım

Kültürel soykırım

​Karabağ'da 67 camiden sadece 1 tanesi ayakta.
Azmettirenler<br>hesap vermeli

Azmettirenler
hesap vermeli

​Gerçek failler hak ettikleri cezayı almadı.
Cenazesine<br>bile rahat yok

Cenazesine
bile rahat yok

​Darbeci Sisi naaşları vermiyor.

Kim azalmadığını söyleyebilir?

Kim azalmadığını söyleyebilir?

​Bakan Koca vakaların gizlendiği iddiasına yanıt verdi.
Fransa'da salgın <br>kontrolden çıktı

Fransa'da salgın
kontrolden çıktı

Günlük koronavirüs vakaları ilk kez bu sayıya çıktı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ruh hali

Kılıçdaroğlu'nun
ruh hali

'Cumhurbaşkanı Erdoğan eğildi' iddiası soruldu.
Trump azledilecek mi?

Trump azledilecek mi?

Görevine devam edip edemeyeceğine komisyon karar verecek.
Ağır hastalar için <br>yoğun mücadele

Ağır hastalar için
yoğun mücadele

​Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı.

Bir il hariç <br>vakalar azaldı

Bir il hariç
vakalar azaldı

Bakan Koca, il il son durumu açıkladı.

​Savaş uçakları tarihe karışabilir.
Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

Ermenistan usulü 'basın özgürlüğü'!

​İşgalcilerin yalanlarını açık eden Rus gazeteciler sınır dışı edildi.
İkinci elde<br>jet hızıyla satılıyorlar

İkinci elde
jet hızıyla satılıyorlar

​İşte satıcısının hemen elden çıkardığı 10 marka.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.