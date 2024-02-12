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Hesabına 500 bin TL gelince polise ihbar etti: Gerçek ortaya çıktı

Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı. Paranın gerçek sahibi ise belirlenerek hesabına iade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

09:29 - 12/02/2024 Pazartesi
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Gerçek hesabına para gelince ortaya çıktı
Gerçek hesabına para gelince ortaya çıktı

Mersin'de banka hesabına 500 bin TL gelen bir kişi, polise başvurdu. Olayı araştıran polis, şahsın kartının dolandırıcılık amacıyla kullanıldığını tespit edip, 2 şüpheliyi yakaladı, biri tutuklandı. Paranın gerçek sahibi ise belirlenerek hesabına iade edildi.

Alınan bilgiye göre, S.T., hesabına gelen 500 bin TL'den şüphelenip İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliğine ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma yapan polis, öncelikle paraya bloke koydurdu ardından izini sürdü. Banka hesabının dolandırıcılık amaçlı kullanılmaya çalışıldığını belirleyen polis şüpheliler Ü.S ve Ö.D'yü tespit etti. 2 şüphelide polis tarafından yakalandı. Banka kartında bulunan 500 bin TL'nin ise farklı bir ilde bulunan E.S'ye ait olduğu, kedini polis ve asker olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Para gerekli incelemelerin ardından sahibine iade edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Ü.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



#Mersin
#hesap
#dolandırıcılık
#kredi kartı
1 saat önce
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