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Hollanda’yla göçte iş birliği

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda’yla göçte iş birliği
​Hollanda’yla göçte iş birliği.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hollanda Göç Bakanı Eric van der Burg ile görüştü. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları değerlendirildi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Hollanda’ya giden Soylu, Hollanda Göç Bakanı van der Burg ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi. Bakan Soylu'ya AFAD Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve bu konudaki iş birliği alanları ele alındı.

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Liste yayımlandı.

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