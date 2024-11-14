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Hollywood kara listeye aldı

Hollywood kara listeye aldı

04:0014/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce Filistin yanlısı protestolara katıldığı için 'Hollywood'da kara listeye alındı. Sarandon, ajansı tarafından kovulduğunu ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayabileceğine inanmadığını açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, bir sene önce katıldığı Filistin yanlısı protestolarda kullandığı söylemler nedeniyle 'Hollywood'da kara listeye alındığını' ifade etti. Mitingde 'Yahudi karşıtı ifadeler' kullandığı belirtilen Sarandon, 'ajansı tarafından kovulduğunu ve artık büyük bütçeli filmlerde oynayabileceğine inanmadığını' belirtti. ABD medyasına açıklamalarda bulunan oyuncu, "Çalışmaya devam etmek istiyorsanız ne yapmamanız gerektiğine dair bir örnek olarak kullanıldım" dedi.




#Susan Sarandon
#filistin
#destek
#israil

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