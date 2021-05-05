Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na türbe soruşturması' iddiası: Kendileri şikayet etmiş olabilir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıklarken Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, "Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Oy için belki de kendi kendilerini şikayet ettiler." dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti esnasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.
Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı ifade edildi.
"Belki kendi kendilerini şikayet ettiler"
Konuya ilişkin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cevizoğlu, "Yok efendim türbeye gitti, saçını taradı, elini arkasında bağladı gibi gerekçelerle bir kişiye; bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler" dedi.