Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hulki Cevizoğlundan İmamoğluna türbe soruşturması iddiası Kendileri şikayet etmiş olabilir
POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na türbe soruşturması' iddiası: Kendileri şikayet etmiş olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıklarken Gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, "Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Oy için belki de kendi kendilerini şikayet ettiler." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlundan İmamoğluna türbe soruşturması iddiası: Kendileri şikayet etmiş olabilir
Hulki Cevizoğlu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti esnasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı ifade edildi.

"Belki kendi kendilerini şikayet ettiler"

Konuya ilişkin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cevizoğlu, "Yok efendim türbeye gitti, saçını taradı, elini arkasında bağladı gibi gerekçelerle bir kişiye; bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler" dedi.

​Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' ile ilgili çarpıcı iddia: Kendileri şikayet etmiş olabilir
OYNAT 00:42
​Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' ile ilgili çarpıcı iddia: Kendileri şikayet etmiş olabilir
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıklarken gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, 'Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler.' dedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı: İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor
GÜNDEM
Cumhuriyet Başsavcılığı: İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
OYNAT 00:16
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ciddiyetsiz türbe ziyareti tepki çekti
türbesini ziyaret eden İBB Başkanı 'nun, türbenin etrafında ellerini arkadan bağlayarak yürüyüşü büyük tepki topladı. Sosyal medyada o anlara gösteren videoya tepki yağdı.

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
GÜNDEM
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
Abone Ol Google News
Dünyayı alarma geçirdi

Dünyayı
alarma geçirdi

​Çin'e ait uzay roketi kontrolden çıktı!
Trump dediğini yaptı

Trump dediğini yaptı

​Kendisine özel sosyal iletişim platformu kurdu.
Hisar-A12den vurdu

Hisar-A
12'den vurdu

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
Gürsel Tekin emlakçılık

Gürsel Tekin emlakçılık

'​Param olsaydı Körfez'deki bütün arsayı kapatabilirdim.'

Üçüncü doz yerli olacak

Üçüncü doz yerli olacak

​Bakan Koca, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.

Bayramdan <br>sonra paylaşacağız

Bayramdan
sonra paylaşacağız

​AK Parti'den yeni anayasa için tarih.
Bahçeli açıkladı

Bahçeli açıkladı

​MHP'den 100 maddelik anayasa taslağı.
FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

FETÖ’yü Afrika’ya o bulaştırmış

​Gülen'le bizzat görüşen terörist, 17/25 Aralık sürecinde İstanbul il imamıydı.
Tedbirler gribi bitirdi

Tedbirler gribi bitirdi

​Maske, mesafe ve hijyen üçlemesi etkilerini gösteriyor.
Nisanda 2 bini aşkın firma

Nisanda 2 bini aşkın firma

​Türkiye'nin ihracat ailesi büyüyor.
Beneklisine <br>5 lira değer biçildi

Beneklisine
5 lira değer biçildi

​İstilacı balon balığı avına 5 milyon lira.
İstanbul'a gelecek<br> ilk takım belli oldu

İstanbul'a gelecek
ilk takım belli oldu

​İki maçta da kazandılar ve Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldiler.
Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ele alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.