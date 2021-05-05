Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na türbe soruşturması' iddiası: Kendileri şikayet etmiş olabilir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyareti esnasında ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan iddialar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı ifade edildi.

"Belki kendi kendilerini şikayet ettiler"

Konuya ilişkin CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Cevizoğlu, "Yok efendim türbeye gitti, saçını taradı, elini arkasında bağladı gibi gerekçelerle bir kişiye; bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler" dedi.

REKLAM

OYNAT 00:42 ​Hulki Cevizoğlu'ndan 'İmamoğlu'na soruşturma' ile ilgili çarpıcı iddia: Kendileri şikayet etmiş olabilir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde ellerini bağlamış şekilde yürüdüğü görüntüler nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu iddiaların asılsız olduğunu açıklarken gazeteci Hulki Cevizoğlu'ndan dikkat çeken bir iddia geldi. Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, 'Bırakın belediye başkanını herhangi bir vatandaşa dava açılması ve mağdur edilmesi o kişiye inanılmaz puan kazandırır. Bunu yapacak kişi de ya kendileridir, belki kendi kendilerine şikayet ettiler.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Cumhuriyet Başsavcılığı: İmamoğlu hakkında türbe ziyaretine ilişkin soruşturma bulunmuyor