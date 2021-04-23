Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Hulki Cevizoğlu 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
POLİTİKA

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, CHP'nin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına değindi. Cevizoğlu, söz konusu propagandanın kaynağının yurt dışında olan ve eskiden Türkiye'de bankaları bulunan bir Türk iş adamı olduğunu ifade etti. Cevizoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
Gazeteci Hulki Cevizoğlu

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde TVNET'te katıldığı canlı yayında, "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.

Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor" demişti.

Söz konusu gelişmelerin ardından muhalif isimlerin hedefi haline gelen ve sosyal medyada linç edilen Cevizoğlu'ndan, CNN Türk'te çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında bir iş adamı
OYNAT 01:41
Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında bir iş adamı
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, CHP'nin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına değindi. Cevizoğlu, söz konusu propagandanın kaynağının yurt dışında olan ve Türkiye'de bankaları olan bir kişi olduğunu ifade etti. Cevizoğlu konuya ilişkin açıklamasında, 'Türkiye'de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor.' dedi.

Cevizoğlu: 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında

CHP'nin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların akıbetine ilişkin yürüttüğü propagandanın, yurt dışı kaynaklı bir iş adamı tarafından ortaya atıldığını ifade eden Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." ifadelerini kullandı.

Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor
OYNAT 02:45
Hulki Cevizoğlu: CHP'yi eleştiremeyen Atatürkçü kitle öfkesini yönlendiriyor
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında açıklamalarda bulundu. Cevizoğlu, canlı yayında söylediği “Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm' sözlerine tepki gösterenlere yönelik, 'CHP yüzünden iktidar olamayan, eleştirileri ve tepkileri CHP'ye yöneltemeyen, yöneltse de sonuç alamayan Atatürkçü kitle, hedefe ulaşabileceğini tahmin ettiği yere öfkesini yönlendirmeye çalışıyor' ifadelerini kullandı.

"Bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul'u destekliyorum" diyen Cevizoğlu linç ediliyor
GÜNDEM
"Bir Atatürkçü olarak Kanal İstanbul'u destekliyorum" diyen Cevizoğlu linç ediliyor

Abone Ol Google News
Savaşa yol açabilir

Savaşa yol açabilir

​Arap Su Konseyi'nden kritik uyarı.
Japonyada çifte mutasyon alarmı

Japonya'da "çifte mutasyon" alarmı

Virüsün yayılmasını önlemek için yeni OHAL kapıda.
CHP propagandasının kaynağı yurt dışı

​Gazeteci Hulki Cevizoğlu'dan dikkat çeken 128 milyar dolar analizi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istiyor.

Tim iş başında

Tim iş başında

​73 yaşındaki Şaban Amca önce ikna oldu sonra aşı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı.

​Vaka sayısında ciddi düşüş başladı.

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

Kuyruk 5 kilometreyi buldu

​Vatandaşlar, 3 günlük kısıtlama öncesi kaynak suyuna akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Liderler Zirvesi'nde önemli mesajlar

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.