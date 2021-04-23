Hulki Cevizoğlu: 128 milyar dolar propagandasının kaynağı yurt dışında olan Türk bir iş adamı
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir canlı yayında, CHP'nin 128 milyar doların akıbetine ilişkin propagandasına değindi. Cevizoğlu, söz konusu propagandanın kaynağının yurt dışında olan ve eskiden Türkiye'de bankaları bulunan bir Türk iş adamı olduğunu ifade etti. Cevizoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de bir ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." dedi.
Gazeteci Hulki Cevizoğlu, geçtiğimiz günlerde TVNET'te katıldığı canlı yayında, "Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm" diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.
Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, "Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor" demişti.
Söz konusu gelişmelerin ardından muhalif isimlerin hedefi haline gelen ve sosyal medyada linç edilen Cevizoğlu'ndan, CNN Türk'te çarpıcı bir açıklama daha geldi.
Cevizoğlu: 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında
CHP'nin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların akıbetine ilişkin yürüttüğü propagandanın, yurt dışı kaynaklı bir iş adamı tarafından ortaya atıldığını ifade eden Cevizoğlu, "Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir iş adamı. Eskiden Türkiye’de bankaları olan birisi. AK Parti'ye daha önce yaklaşmak istedi ama sonuç alamadı. Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bu olayı bildiriyor. Oradan da CHP'nin önüne geliyor." ifadelerini kullandı.