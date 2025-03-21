İBB’de büyük çöküş: İmamoğlu’nun ekibi bir bir çözülüyor herkes birbirini satıyor

İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade süreci adeta ‘itiraf savaşına’ döndü. Soruşturmanın yankıları sürerken yapılan incelemeler ve birbiri ardına gelen yeni itiraflarla süreç yalnızca bir ifade alma süreci olmaktan çok, belediye içinde büyük bir çöküşe ve ihbarların ortaya çıkmasına neden oldu. Bir dönem “değişim” vaadiyle bir araya gelen ekibin, suçu birbirine atıp İBB'de yapılan yolsuzlukları ihbar etmesiyle, soruşturma daha da derinleşiyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
İmamoğlu’nun ekibi bir bir çözülüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden soruşturma, ciddi bir çözülme sürecine yol açtı. Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki ekibin gözaltına alındığı soruşturma, yalnızca bir ifade alma süreci olmaktan çıkıp, belediye içindeki büyük çöküşe ve ihbarların ortaya çıkmasına neden oldu.
Herkes suçu birbirine attı
Ankara'da derin sessizlik
Soruşturma tüm yönüyle sürdürülürken Ankara’dan gelen sessizlik dikkat çekiyor. CHP’nin üst düzey yetkililerinin gelişmelerden haberdar olduğu ancak süreci izlemeyi tercih ettikleri ifade edilirken yaşanan bu krizin 2028 seçimleri öncesinde muhalefet içindeki dengeleri değiştireceği belirtiliyor.