Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İBB’de büyük çöküş: İmamoğlu’nun ekibi bir bir çözülüyor herkes birbirini satıyor

İBB’de büyük çöküş: İmamoğlu’nun ekibi bir bir çözülüyor herkes birbirini satıyor

16:2321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden soruşturma, ciddi bir çözülme sürecine yol açtı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden soruşturma, ciddi bir çözülme sürecine yol açtı

İBB’deki terör ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade süreci adeta ‘itiraf savaşına’ döndü. Soruşturmanın yankıları sürerken yapılan incelemeler ve birbiri ardına gelen yeni itiraflarla süreç yalnızca bir ifade alma süreci olmaktan çok, belediye içinde büyük bir çöküşe ve ihbarların ortaya çıkmasına neden oldu. Bir dönem “değişim” vaadiyle bir araya gelen ekibin, suçu birbirine atıp İBB'de yapılan yolsuzlukları ihbar etmesiyle, soruşturma daha da derinleşiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

İmamoğlu’nun ekibi bir bir çözülüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden soruşturma, ciddi bir çözülme sürecine yol açtı. Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki ekibin gözaltına alındığı soruşturma, yalnızca bir ifade alma süreci olmaktan çıkıp, belediye içindeki büyük çöküşe ve ihbarların ortaya çıkmasına neden oldu.

Herkes suçu birbirine attı

Kulislerde yer alan bilgilere göre, soruşturma sürecinde herkes kendi çıkarını koruma çabasına girip suçu bir başkasın attı. "Ben değil, o yaptı" şeklindeki itiraflar arttıkça, soruşturmanın boyutu daha da derinleşiyor.

İBB’nin bazı daire başkanları ve alt kademe yöneticileri, birer birer birbirlerini suçlarken, belediyedeki çözülme hızla ilerliyor.
İfadelerde adı geçen bazı isimlerin telefonlarının kapalı olduğu, bazılarının ise avukat arayışında olduğu belirtildi.

Ankara'da derin sessizlik

Soruşturma tüm yönüyle sürdürülürken Ankara’dan gelen sessizlik dikkat çekiyor. CHP’nin üst düzey yetkililerinin gelişmelerden haberdar olduğu ancak süreci izlemeyi tercih ettikleri ifade edilirken yaşanan bu krizin 2028 seçimleri öncesinde muhalefet içindeki dengeleri değiştireceği belirtiliyor.


Bir dönem “değişim” vaadiyle bir araya gelen bu ekibin, birbirini ihbar etmesiyle, soruşturma daha da derinleşiyor.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#soruşturma
#ihbar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart resmi tatil mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika teklifi