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Gündem İBBnin deniz taksi skandalı 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
POLİTİKA İSTANBUL

İBB'nin deniz taksi skandalı: 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir borç batağına girmesinin nedenleri bir bir ortaya çıkıyor. İBB’nin 165 milyon liraya satın aldığı ve bugüne kadar sadece 54 bin lira gelir elde ettiği 50 adet deniz taksi, Haliç Tersanesi’nde çürümeye terk edildi.

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İBBnin deniz taksi skandalı: 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'de borçlanma üst limiti 32 milyar 354 milyon lira olmasına rağmen 57 milyar 602 milyon lira borçlanması İBB Meclisi'nde gerginliğe neden olmuştu. Tarihinde ilk defa Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye yönetimi borçlanamaz hale gelirken, yapılan lüks harcamalar bir bir ortaya dökülüyor.

ARAÇLARIN HALİ İÇLER ACISI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 165 milyon liraya satın aldığı 50 adet deniz taksinin içler acısı hâli görüntülendi. İBB Başkanlığı Meclis Denetim Komisyonu 2021 Yılı Denetim Raporu'nda taksilerden sadece 54 bin lira gelir elde edildiği gerçeği yer alırken, taksilerin denizde atıl halde beklediği objektiflere yansıdı.

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54 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİ

Deniz taksilerle ilgili olarak 2021 Yılı Denetim Raporu'nda şu ifadelere yer verilmişti: 27 Temmuz 2021 tarihli deniz Taksi Mal Alım İşi İhalesi 84 milyon 950 bin TL+KDV bedelle İBB iştiraki Şehir Hatları'na verildi. 50 adet deniz taksi satın alındı. Gelirler Müdürlüğü'ne göre deniz taksiden 54 bin 301 bin TL gelir elde etti.Belediye yönetiminin tercih ettiği yöntem sebebiyle, belediye KDV dahil 165 milyon TL bedelle aldığı ve işlettirdiği bu taksilerin amortisman ve bakım maliyetleri de dikkate alındığında hiç harcama yapmadan gördürebileceği hizmet için ciddi maliyet oluştu. Kamu zararına sebebiyet verildi.

AK Parti'li Muhammet Kaynar'dan İBB'ye borçlanma tepkisi: 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız
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AK Parti'li Muhammet Kaynar'dan İBB'ye borçlanma tepkisi: 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız
İBB AK Parti Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İBB'nin 2021 sonu itibarıyla borcunun 57 milyar 602 milyon liraya yükseldiğini söyledi. İBB'nin kurulduğu günden bu yana, 35 yılda toplam borcunun 28 milyar lira olduğunu ancak 2019 yılından sonra 2,5 yılda 30 milyar lira borç yaptığını aktaran Kaynar, 'Yani 35 yıldan daha fazla 2,5 yılda borç yapan bir belediyeyle karşı karşıyayız. Nasıl ama? 35 yılda yapılamayanı 2,5 yılda yapmışsınız. Bununla övünebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nde gerginlik: Tarihte ilk kez belediye borçlanamaz hale geldi
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