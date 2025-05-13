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İBB’nin ihaleleri adrese teslim

İBB’nin ihaleleri adrese teslim

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0013/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Muhammet Kaynar
Muhammet Kaynar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ihaleler üzerinden yapılan vurgun bir kez daha gözler önüne serildi. İBB Meclisi’nde konuşan AK Parti Meclis Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, belediyenin 2024 yılında Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirdiği 22 ihaleyi rastgele incelediğini söyledi. Bu ihalelerin her biri tek firmanın katılımıyla yapıldığını belirten Kaynar, “İhale konusu işin gerektirdiği yeterlilik şartları dışında, sadece ihaleyi alan firmanın katılabileceği şartlar konularak rekabet engellendi. İhaleler piyasa şartlarına göre çok düşük artırım oranlarıyla yapıldı” dedi. İncelediği ihalelerde öne çıkan şartlardan bazılarını şöyle sıraladı: “Firmanın en az 10 şubesinin olması, son 2 yıla ait ciroların en az 100 milyon TL olması, ticari alan işlettiğine dair belge ve İstanbul’da en az 5 lokasyonda şube bulunması.” İhalelerin kanuna uygun olarak yapılmadığı için belediyenin zarara uğratıldığını tespit eden Kaynar, bu eylemlerle ilgili yetkili mercilere suç duyurusunda bulunması gerektiğini ifade etti.


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