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İBB'nin işten çıkardığı vatandaştan İmamoğlu'na zor sorular: Şimdi yargı karşısındasın ama senin adaletin neredeydi başkan?

İBB'nin işten çıkardığı vatandaştan İmamoğlu'na zor sorular: Şimdi yargı karşısındasın ama senin adaletin neredeydi başkan?

22:3122/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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2019'da İmamoğlu yönetimindeki İBB, ilk iş olarak binlerce işçinin iş akdini sonlandırmış, hiçbir gerekçe göstermeden onları mağdur etmişti.
2019'da İmamoğlu yönetimindeki İBB, ilk iş olarak binlerce işçinin iş akdini sonlandırmış, hiçbir gerekçe göstermeden onları mağdur etmişti.

CHP'li İBB'nin 2019'da göreve geldikten sonra görevine son verdiği işçilerden biri, sosyal medya üzerinden hakkında yolsuzluk ve terör soruşturması başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorular yöneltti. "Hakkını yediğin binlerce kişinin hesabı görülmeden hiçbir mahkeme bitmez!" başlığıyla isyanını dile getiren vatandaş, "35 bin ekmeği gasp ettin, şimdi haktan mı bahsediyorsun? Adalet sadece sana mı? 35 bin kişinin günahı kimin?" diye sordu. Paylaşımında tepkisini sürdüren vatandaş, "Şimdi yargı karşısındasın. Belki haksızlığa uğradın. Belki siyasi hesaplarla karşı karşıyasın. Ama bu millet sana sorar: Senin adaletin neredeydi başkan?" dedi.

2019 yerel seçimleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde göreve gelen Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP yönetimi, geride kalan 6 yılda yaklaşık 35 bin işçinin işine son verdi.

Tamamen siyasi nedenlere işten çıkarılan çalışanlar, kendilerine herhangi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldıklarını belirterek, İBB binası önünde oturma eylemleri gerçekleştirmişti.

Özellikle, İBB'ye bağlı şirketlerden çıkarılan işçiler, belediye önünde toplanarak seslerini duyurmaya çalışmıştı.

2019'da işçilerin yaptığı oturma eylemlerinden.

İşten çıkarılan bazı çalışanlar, hukuki yollara başvurarak işe iade davaları açmıştı. Örneğin, İstanbul 27. İş Mahkemesi, Spor İstanbul'da çalışırken işten çıkarılan Hasan Danalıoğlu'nun işe iadesine ve tazminat ödenmesine karar verilmişti.

İBB yönetimi bu süreçte on binlerce CHP ve HDP yandaşını bu görevlere getirip, liyakatsiz bir ortam oluşturmuştu.

İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonrası, o dönem mağdur olan bir vatandaş, oldukça samimi satırlarla tepkisini dile getirdi.

"Adalet sadece sana mı? 35 bin kişinin günahı kimin?"

“Hakkını yediğin binlerce kişinin hesabı görülmeden hiçbir mahkeme bitmez!”
diyen vatandaş, şu dizelerle içini döktü:

"35 bin kişinin ahıyla adalet mi aranır, Başkan?

Mazlumu kovan, şimdi mazlum rolünde: Bu ne yüz?

Koltuğu koruyunca adalet, kovarken ne vardı, Başkan?

Adaletin seçmece mi? 35 bin kişiyi unutma!

35 bin ekmeği gasp ettin, şimdi haktan mı bahsediyorsun?
Adalet sadece sana mı? 35 bin kişinin günahı kimin?
Adaletin de vicdanın da kendi yandaşına mı?
Yaktığın hayatların külüyle ısınamazsın, Başkan!
Belediyeyi çökerttin, şimdi yargıdan mı şikâyetçisin?"

"Halk hizmet beklerken sen partilileri doldurdun içeri"

Sözlerinin devamında, 2019'da yaşananlar sırasında ne bir gerekçe ne de bir mahkeme kararı olmadığını vurgulayan mağdur vatandaş,
"İnsanlar tek tek çağrıldı, kartları alındı, kapı gösterildi. Bir kısmı yıllardır hizmet eden emekçilerdi. Bir kısmı çocuğunu okutuyordu, eşi hastaydı, borcu vardı. Ama sen geldin başkan, koltuğa oturur oturmaz “temizlik” adı altında adaleti süpürdün."
dedi.
Bugün yaşananları ve İmamoğlu'nun belediyenin çarklarını durdurduğunu belirten vatandaş, "
Belediyede çarklar durdu. Yollar çamur içinde kaldı, asfaltlar aylarca yapılmadı. Otobüsler yolda kaldı, araçlar yandı, çünkü bakım yapan usta kalmamıştı. Parklar kurudu, çocuklar çamurda oynadı. Halk hizmet beklerken sen partilileri, akrabaları, tweet atan yandaşları doldurdun içeri."
ifadelerini kullandı.

"Bu millet sana sorar: Senin adaletin neredeydi başkan?"

İmamoğlu'nun şu sıralarda savcılığa verdiği ifadeye dem vuran vatandaş şunları kaleme döktü:

"Bugün mahkemeye çıkacaksın.

Adalet isteyeceksin. Ama unutma:

Adalet, sadece dara düşünce değil, güçlü olduğunda da hatırlanmalıdır.

Sen güçlüyken sustun.
35 bin kişinin ahı göğe çıktı, sen kulak tıkadın.
Şimdi yargı karşısındasın.
Belki haksızlığa uğradın. Belki siyasi hesaplarla karşı karşıyasın.
Ama bu millet sana sorar: Senin adaletin neredeydi başkan?

O 35 bin insan için neden bir gün bile hesap vermedin?

Bu yüzden tekrar soruyoruz, yüksek sesle:

“Hakkını Yediğin Binlerce Kişinin Hesabı Görülmeden Hiçbir Mahkeme Bitmez!”



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#2019
#CHP
#işten çıkarma

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