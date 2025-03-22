İBB'nin işten çıkardığı vatandaştan İmamoğlu'na zor sorular: Şimdi yargı karşısındasın ama senin adaletin neredeydi başkan?

"İnsanlar tek tek çağrıldı, kartları alındı, kapı gösterildi. Bir kısmı yıllardır hizmet eden emekçilerdi. Bir kısmı çocuğunu okutuyordu, eşi hastaydı, borcu vardı. Ama sen geldin başkan, koltuğa oturur oturmaz “temizlik” adı altında adaleti süpürdün."