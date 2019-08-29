Ekonomi İBB önünde oturma eylemi
İŞ DÜNYASI

​İBB önünde oturma eylemi

İBB önünde oturma eylemi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait şirketlerden işten çıkartılan işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı. İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN'de çalıştıklarını ancak, gerekçe belirtilmeden işten çıkartıldıklarını savunan işçiler, işe iade edilmelerini istedi.

Haber Merkezi IHA
İşten çıkartılanlar İBB önünde oturma eylemi düzenliyor.
İşten çıkartılanlar İBB önünde oturma eylemi düzenliyor.

İBB’nin Başkanlık binası önünde saat 11:00 sularında toplanan, çeşitli sloganlar atan yaklaşık 250 işçi, kendilerine yönetim tarafından makul bir açıklama yapılıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. İşçiler adına yapılan konuşmalarda bir taşkınlığa, kendilerine yakışmayacak davranışa asla girilmemesi, özellikle güvenlik güçleri ile bir sürtüşme yaşanmaması uyarısı yapıldı.

Konuşmalarda seçim öncesinde belediye çalışanlarının işten çıkartılmayacağına dair sözler verilmesine karşın, kısa sürede çok sayıda işçinin iş akitlerinin feshedildiği belirtildi. İşe iade edilmek istediklerini ve İBB yönetiminin kendilerine neden işten çıkartıldıklarına ilişkin açıklama yapmasını isteyen işçiler belediye önünde oturma eylemi yaptı.

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