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MERSİN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mersin'deki saldırıda bir polisimiz şehit oldu

Mersin'de polisevine düzenlenen silahlı saldırı sonrası kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. Saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğini söyleyen bakan Soylu saldırıda yaralanan 2 polisten birinin şehit olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mersindeki saldırıda bir polisimiz şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı.

Soylu, Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki polisevine giderek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra polisevi ve çevresinde incelemelerde bulunan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve başsağlığı diledi.

Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı yapıldığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

AA
  • "İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor."

Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığını aktaran Soylu, "Bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız da bir hanımefendi, o da verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun isabet ediyor ama onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatının bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşlar, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir şey söz konusu değil." diye konuştu.

"İkisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz"

Saldırıda şehit olan polis memuruna rahmet dileyen Soylu, şöyle devam etti:

  • "Bir evladımız şehit oldu, Allah rahmet eylesin, şehitler tepesinin eri, yiğidi oldu. Terör örgütüyle ilgili maalesef bu tip meselelerde birçok tezvirat, meseleyi bilenler, bilmeyenler, meseleye yönelik kendi zihin karmaşıklığını ortaya koymak isteyenler, herkes bir şey söylüyor. Arkadaşlarımızla beraber yapılan ilk tespiti ifade edeceğim; bir teröristin kimliğini önemli bir ölçüde belirlediler. Yani kim olduğunu... Çünkü patlamayla kopan bir kafa var, dört de bacak var. Bir yerde iç organları her tarafa yayılmıştı, arkadaşlar toparladılar. Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu."

Bakan Soylu, terör örgütlerinin Türkiye üzerinde oyun kurmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak şunları dile getirdi:

  • "Terör örgütlerinin Türkiye üzerine oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler ve onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların, ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri elbette kendilerine ters düz edebilecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var. Dağda neredeyse yok olmaya mahkum olan, Kuzey Irak'ta, Suriye'de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin, rahat olsun."

"Kimin bağı varsa onları bulur, gereğini yerine getiririz"

İnsanların dinlenmek için geldiği bir yere saldırı yapıldığını anlatan Soylu, ekiplerin saldırı karşısında gereğini yerine getirdiğini ifade etti.

Bakan Soylu, bir gazetecinin sorusu üzerine olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını belirterek şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili ilk başta elinde, yanında bir pompalı tüfek olan bir kişi gözaltına alındı, tabii olayın o sıcak anıyla ilgili. Ama konuyla ilgili bir yakınlaşması var mıdır, yok mudur sorgusu devam ediyor. Bunun dışında elbette ki bu olaya yardım ve yataklık yapanlarla ilgili de gerekli çalışmalarımız devam ediyor. Şunu milletimiz, herkes bilsin; bu olayla ilgili kimin bağı varsa ve kim bu teröristlerin buraya gelmesine vesile olmuşsa biz onları bulur, gereğini yerine getiririz. Bu konuda bugüne kadar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Onun için arkadaşlarımız yine o kişinin bağı var mıdır, yok mudur tetkik edecekler, ona göre de gereği elbette ki yerine getirilecek."

Bir gazetecinin "Hedef neden Mersin olabilir?" sorusuna, "Bir sebebi var, onu söyleriz daha sonra. Mersin'in bir sebebi var." yanıtını veren Soylu, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütünün sorulması üzerine, "PKK arkadaşlar, anlattım aslında. Kırsalcı dediğime göre PKK. Mersin'in seçilmesinin nedeni de bizim şu anda tespitini yaptığımızı belirttiğimiz teröristin Mersin'i bilmesinden kaynaklanıyor." dedi.

Mersin'de polisevine silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu
GÜNDEM
Mersin'de polisevine silahlı saldırı: Bir polis şehit oldu

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