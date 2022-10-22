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POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı duyurdu: MLKP'li terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik düzenlenen 20 Nisan'daki saldırının faillerinden MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'de yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı duyurdu: MLKPli terörist Cebrail Gündoğdu yakalandı
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Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren Emre Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde İzmir'de yakalandı.

17 EYLÜL'DE 3 ÖRGÜT MENSUBU YAKALANMIŞTI

Bursa'da cezaevi personelini taşıyan servis aracına yönelik uzaktan kumandalı EYB ile saldırı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK hücresine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesindeki İstanbul Bursa Balıkesir ve İzmir Emmiyet Müdürlüklerince yürütülen uzun soluklu istihbarat çalışmaları neticesinde, İzmir Dikili'de 17 Eylül'de 3 örgüt mensubu yakalanmıştı.

Operasyonda firari olarak aranan ve Bursa eyleminde de bombayı Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer alan; Emre Zafir kod adlı Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun yakalanması için tüm birimler alarma geçirildi.

ORTAK OPERASYON İLE YAKALANDI

Operasyon sonrası hareket alanı daraltılan Cebrail Gündoğdu'nun yeni güvenli nokta bulma veya yurtdışına kaçmak amacıyla İzmir'e geldiğinin tesbit edilmesi üzerine, EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar neticesinde, İzmir'in Menemen İlçesinde sabah saatlerinde yakalandı.

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