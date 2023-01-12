Gündem İçişleri Bakanlığından CHPli Özelin iddialarına yanıt Emin Şen devlet memuru değil
POLİTİKA

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li Özel’in iddialarına yanıt: 'Emin Şen' devlet memuru değil

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dair iddialarına cevap geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

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Haber Merkezi İHA
İçişleri Bakanlığından CHPli Özel’in iddialarına yanıt: Emin Şen devlet memuru değil
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü

“Eminimsi kullanıcı adlı 'Emin Şen'in Jandarma ve Emniyet'in resmi Twitter hesaplarını yönettiğini ve 8 bin adet ayrı profil hesabı olduğunu savundu. Söz konusu iddialara İçişleri Bakanlığından jet yalanlama geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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