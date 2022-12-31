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POLİTİKA

Özgür Özel'den itiraf gibi açıklama: Biz kaybedeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın son dönemde attığı adımların, muhalif seçmende endişeyle karşılandığını söyledi. Özel, katıldığı bir YouTube yayınında, “Muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum” derken, CHP seçmeninin ‘iktidar kazanır’ endişesi taşıdığını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Özelden itiraf gibi açıklama: Biz kaybedeceğiz
​CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

AK Parti’nin Meclis’in yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte hayta geçirdiği düzenlemelerin muhalefet tabanında, ‘Kaybediyoruz’ algısını güçlendirdiği ortaya çıktı. Öğrenim kredilerinden indeks borcunun silinmesi, 2000 TL’ye kadar olan elektrik faturası borçlarının sıfırlanması gibi kritik adımların ardından ETY ve sözleşmeli personel konusunun da çözüme kavuşturulacağının duyurulması, muhalefet seçmeninde ‘AK Parti seçimi kazanacak’ düşüncesini güçlendirdi. İtiraf gibi sözler CHP’li Özgür Özel’den geldi.

REHAVETE KAPILMAYALIM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın son dönemde attığı adımların, muhalif seçmende endişeyle karşılandığını söyledi. Özel, katıldığı bir YouTube yayınında, “Muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum” derken, CHP seçmeninin ‘iktidar kazanır’ endişesi taşıdığını söyledi. ‘Kesin kazandık rehavetine kapılmayalım’ uyarılarını çok kıymetli gördüğünü ifade eden Özel, ‘muhalefete muhalefet etmeyin’ uyarısında da bulundu. Özel şöyle konuştu: “Bir ara rehavet tartışmaları vardı. Kesin kazandık rehavetine kapılmayalım uyarıları vardı. Onları da çok kıymetli görüyordum. Muhalefete muhalefet etmek ya da muhalefetin birbiriyle meşgul olması yerine hep birlikte bu iktidarı değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum.”

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