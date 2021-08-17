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YEREL GÜNDEM

İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek

İDDEF, Batı Karadeniz’de yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için bölgeye yardım malzemeleri ulaştırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İDDEFten Batı Karadenizdeki afetzedelere destek
İDDEF, bağışlanan yardımları Kastamonu’ya ulaştırarak AFAD koordinasyon merkezlerine teslim etti.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda başta Kastamonu olmak üzere Sinop ve Bartın’da yaşanan sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların yanında olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için acil yardım kampanyası başlattı. İDDEF, bağışlanan yardımları Kastamonu’ya ulaştırarak AFAD koordinasyon merkezlerine teslim etti.

İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.
İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.

İDDEF’ten yardım çalışmalarıyla ilgili yapılan açıklamada, “Batı Karadeniz’deki sel felaketinin ardından gün birlik olma günü anlayışla acil yardım kampanyamızı faaliyete alarak devlet ve millet olarak yaraları sarmak için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hayırseverlerimizin bağışlarıyla hazırlamış olduğumuz ihtiyaç duyulan acil yardım malzemelerini sel felaketinin yaşandığı bölgelere ulaştırdık. Bölgeye intikal eden saha ekiplerimiz hazır gıdadan içme suyuna, bebek mamasından hijyen setine kadar birçok ihtiyaç listesindeki malzemeyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), koordinasyonundaki insani yardım noktalarına indirerek tasnif çalışmalarına katıldı” denildi.

İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.
İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.

Yardım çalışmalarına desteğin süreceği vurgulanan açıklamada, “Sel felaketinin ilk anından itibaren devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak yardım malzemelerimizi bölgeye sevk etmeye devam ediyoruz. Bölgenin özellikle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesiyle birlikte yardım çalışmalarımıza hız ve güç katarak adeta seferber olduk. Gıda ve içme suyu ağırlıklı ihtiyacın olduğu bölgedeki çalışmalara katılan saha ekiplerimiz vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Kastamonu Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirilen afetzede kardeşlerimize maddi ve manevi destek olmaya çalışıyoruz. İDDEF olarak tüm gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Can ve mal kayıpları nedeniyle maddi ve manevi anlamda zor günler geçiren kardeşlerimizin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayırseverlerimiz yardım kampanyamıza www.iddef.org internet sitemizden destek verebilir, Acil Yardım yazıp 7230'a SMS göndererek 10 TL başlayabilir. Yardım ve arama kurtarma çalışmalarına katılan binlerce görevliye kolaylıklar diliyoruz. Selde hayatını kaybedenlere Allah'tan Rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verildi.

İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.
İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.

İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.
İDDEF'ten Batı Karadeniz'deki afetzedelere destek.

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