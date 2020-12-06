İHA'ları izinsiz görüntülerken yakalanmışlardı: Rus kanalı muhabirlerin salınması için yardım istedi

Rus NTV kanalının Müdür Yardımcısı Vadim Takmenev Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'dan kanalın kamera ekibinin serbest bırakılmasına yardım etmesini istedi.

"NEDEN GÖZALTINDALAR?"

TASS haber ajansının haberine göre Takmenev cumartesi günü yaptığı açıklamada casusluk faaliyeti olarak adlandırılabilecek olayı görmezden gelerek "Görev başındaki gazetecilerimiz belirli kuralları çiğnemiş olsalardı, ülkenizin yetkilileri hemen onları sınır dışı ederlerdi. Ama ülkenizdeki yetkililer, biriyle temas kurma şansı olmadan onları hangi gerekçelerle parmaklıkların arkasında tutuyor? " ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rus haber kanalı NTV’ye bağlı muhabir Aleksey Petrushko ve kameraman Ivan Malyshkin, İstanbul’da İHA üretim tesislerinin çevresinde izinsiz çekim yaparken gözaltına alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı, gazetecilerin akreditasyon olmadan izinsiz bir şekilde çekim yaptığını ifade etmişti.

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