İki bayram bir arada

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile Ankara'da eğitimlerine devam eden 134 çocuk, deprem bölgesinden gelen 100 çocuk ile Ankara’nın çeşitli illerinden gelen çocuklar ile Genel Kurul salonundaki 600 koltuk da doldu. Genel Kurul'da 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Şentop, koltuğunu Hatay’dan gelen 5. sınıf öğrencisi Medine Karakışla'ya devretti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocukların bulunduğu 23 Nisan Çocuk Oturumu’nda konuştu. Şentop, çocukların bayramını kutlayarak, “Genel Kurul salonuna baktığımızda geleceğimizin ve ümitlerimizin çiçek bahçesini görüyorum. Sizleri burada daha çok görsek belki de doğru kararları kolay alır, sorunları daha çabuk çözeriz” dedi.

Önce millet ve vatan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şentop, şunları yazdı: “Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü ‘Önce millet ve vatan’ idrakiyle, demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne, 103 yıldır aynı ruhla; Misak-ı Milli hedefleri içinde, tek vatan telakkisi ile al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir.”

İki farklı veda

TBMM, kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde seçim öncesi dün özel gündemle toplandı. AK Parti'de 3 dönem kuralına takılan Mustafa Şentop Genel Kurul’u son kez yönetirken; İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da son kez Genel Kurul'a hitap etti. 6'lı Masa'nın ve HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a son kez seslendi. Milletin kürsüsüne son kez çıktığını söyleyen Yıldırım, “Umarım ve dilerim ki naçizane ismimiz bu büyük millete, bu büyük ülkeye hizmet etmiş birisi olarak anılır” temennisinde bulundu. Yıldırım, konuşmasının sonunda yanında getirdiği Türk bayrağını açarak İstiklal Marşı okudu. Binali Yıldırım'ın konuşmasını AK Parti ve MHP Grubu ayakta alkışladı. Özel oturumun ardından alınan karar gereği seçim sonrasına açılmak üzere kapanan Genel Kurul Salonu’ndan ayrılan vekiller birbirlerine “Son defa genel kurul salonuna bak” diyerek espri yaptı.







