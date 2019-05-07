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ŞIRNAK

Şehit kuzenler yan yana defnedildi

Şırnak Silopi’de öğrenci minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Servet ve kuzeni Diyar Bilen Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi. Baba Bilen “Oğlum ve yeğenim ikisi de öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Acımız çok büyük. Allah belalarını versin” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki kuzenin cenazesi defnedildi.

Dün bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerine bıraktıktan sonra Silopi’ye doğru yola çıkan minibüsün geçişi esnasında önceden yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden sürücü Servet (23) ve kuzeni Diyar Bilen’in (13) otopsileri tamamlandı. Aileye teslim edilen cenazeler, Türk bayrağına sarılı tabutlarla Yenişehir Mahallesi’ndeki Medine Camii’ne getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında, Kürtçe ağıtlar eşliğinde Yenişehir Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

PKK VE YANDAŞLARINA KINAMA

Defin sonrası Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, patlamada oğlu Diyar’ı kaybeden Hasan Bilen ve kardeşi Servet’i yitiren Sedat Bilen’e tabutlarına sarılan Türk bayraklarını verdi. Baba Bilen “Oğlum ve yeğenim ikisi de öldü. Hepimizin başı sağ olsun. Bunlar şehit oldular. Bunları yapanların Allah belalarını versin” dedi.

Saldırıda yeğenlerini kaybeden AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen ise “Bu ateş hepimizin yüreğini yaktı. Memleketimizin başı sağ olsun. Terör örgütünü, onlara yandaşlık eden herkesi lanetle, şiddetle, yaptıkları bu alçaklıktan, hainlikten, ihanetten dolayı kınıyoruz. İnanıyoruz ki devletimiz onlare en güzel cevabı verecektir. Vatan sağ olsun” diye konuştu.

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