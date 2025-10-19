İki yıldır seferberiz

İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından bölgede derinleşen insani kriz iki yılı aşkın süredir devam ederken, Türkiye hem devlet kurumları hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımlarını kesintisiz sürdürüyor. AFAD, Kızılay, TİKA ve STK’larla birlikte kara ve deniz yoluyla sevkiyat yapıyor. Gıda, su, barınma ve sağlık desteği içeren binlerce ton insani yardım, Mısır üzerinden bölgeye gönderildi.

KARA VE DENİZDEN SEVKİYAT

Türk Kızılayı, bugüne kadar 869 TIR'la 15 bin ton yardım malzemesi gönderdi; Gazze’deki aşeviyle günlük 21 bin kişiye sıcak yemek sağladı ve 6,8 milyon öğün yemek dağıttı. Ayrıca 1,6 milyon litre su ulaştırdı, 405 TIR'lık insani yardımın Gazze içine girmesini sağladı. AFAD koordinasyonunda yürütülen operasyon kapsamında ise 17 gemiyle binlerce tonluk yardım gönderildi.

TİKA 22 SU KUYUSU AÇTI

TİKA, 16 bin 500 aileye gıda yardımı ve 160 bin öğün sıcak yemek ulaştırdı; açtığı 22 su kuyusu ve 10 tuzdan arındırma ünitesiyle 1 milyondan fazla kişiye içme suyu sağladı. Ayrıca sağlık, eğitim ve tarım alanlarında 200’den fazla kalkınma projesi yürütüyor. İHH, bugüne kadar 35 milyon sıcak yemek, 127 milyon ekmek, 1,2 milyon gıda paketi ve binlerce su tankerini Gazze halkına ulaştırdı. Kurban dönemlerinde 74 bin hisse kurban eti dağıtımı yaptı.

Geniş kapsamlı destek

Diğer STK’ların Gazze’ye yaptıkları, çok geniş bir sahayı kapsayan yardımlar da şu şekilde:

* Deniz Feneri Derneği, kurduğu 10 aşeviyle günlük 15 bin kişiye sıcak yemek ve 15 ton temiz su sağlıyor.

* Cansuyu Derneği, 102 TIR yardım göndererek 349 bin sıcak yemek, 285 bin ekmek ve 1.800 tanker su dağıttı.

* İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 4 milyon kişilik sıcak yemek ve 200 bin gıda kolisi ulaştırdı; günlük 3 bin kişiye yemek ve 50 bin ekmek dağıtıyor.

* Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 3 milyon dolar nakdi yardım, 300 TIR malzeme ve 1.350 ton su gönderdi, 3 bin aileye düzenli nakit yardım sağladı.

* Yeryüzü Doktorları Derneği, 900 binden fazla kişiye sağlık ve gıda desteği verdi, Mısır ve Ürdün üzerinden gönderilen yardımlarla 155 bin kişiye konserve kurban eti ulaştırdı.

* Sadakataşı Derneği, 2 milyon kişiye yardım ulaştırdı; hastanelere 6 ambulans, ilaç ve mazot desteği verdi.

* Verenel Derneği, 122 TIR yardım gönderdi; 1,2 milyon ekmek, 6 bin ton su ve 21 bin kurban hissesi dağıttı, ayrıca 5 ambulans ve 660 milyon TL nakdi destek sağladı.

* Yetim Vakfı, 9.980 yetime düzenli destek verirken 1,8 milyon kişiye yardım ulaştırdı. 5 milyon dolar değerindeki destek kapsamında gıda, hijyen, bebek ve kurban yardımları sundu.











