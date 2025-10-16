Erzincan'dan Gazze'ye 3 tır insani yardım gönderildi

Ateşkesin, yıkımı ve insani krizi sona erdirmediğini, sadece acil yardım için bir kapının açıldığını dile getiren Akkoyunlu, "Bizler, Erzincan halkı ve İHH olarak bölgedeki olumsuz yaşam mücadelesine sessiz kalmıyoruz kalmayacağız. Bu mazlum coğrafyadaki her bir canın çığlığına kulak vererek, tamamen çöken yaşam koşullarını bir nebze olsun iyileştirmek amacıyla bir insani yardım köprüsü daha kuruyoruz. Erzincan'dan yola çıkacak olan 3 tır dolusu yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırmak üzere seferber olduk." dedi.